Hayvancılığın En Büyük Sorunu Yem Fiyatlarına Çözüm Getirilecek

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin girişimleri sayesinde yemde kullanılan hammaddeleri uygun fiyata temin etmeye başladıklarını ifade eden Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Karakuş, bu durumun zamanla yem fiyatlarını düşüreceğini bildirdi. Antalya'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın düzenlediği Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayı'na katıımda bulunan Türkiye Yem Sanayicileri Birliği (TÜRKİYEM-BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Karakuş, Türkiye'de hayvancılık sektörüyle uğraşanların ortak sorununa çözüm bulmaya çalıştıklarını anlattı.

Yem fiyatının Türkiye ve dünya ortalamasının üstünde olduğunu dile getiren Karakuş, yüksek yem fiyatlarına rağmen Türkiye'deki yem sektörünün aldığı ham maddelerin tümüyle üretim gerçekleştirerek sanayi mamulü haline getirerek satacağını belirtti. Türkiye'deki en ciddi sorunun yem hammaddeleri fiyatlarının yüksekliği olduğuna değinen Karakuş, yemde arpa, mısır, buğday, çavdar, yulaf, ayçiçeği, soya ve kanola küspesi kullanıldığını, Türkiye'de bu ürünlerin ekimini yapanların korunması için yüksek fiyatlar verildiğini aktardı. Dünya üzerinde ortalama ton fiyatı 175 dolar seviyesindeyken Türkiye'de 270 dolar olduğunu söyleyen Karakuş, bu farktan dolayı yüksek maliyetin oluştuğunu ve üreticilerin senelerdir süren bu soruna çözüm bulmaya çalıştıklarını ifade etti.

Köyden Şehre Göç Üretimi Etkiliyor

Bu sorunun senelerdir gündemde olduğunu fakat sektörde bir sonuç alınamadığını aktaran Ülkü Karakuş, ilk aşamada birim alandan maksimum ürün elde edilmesi için modern tarım tekniklerini, bioteknolojiyi kullandığını fakat bunların yanı sıra sulanabilir arazi miktarını da arttırmanın gerekliliğine değindi.

Türkiye'de hala köyden şehre göçün devam ettiğine dikkat çeken Karakuş, vatandaşın ekilebilir araziden uzaklaştığını, üretim yapılmadığı zaman arzın taleple kesiştiği noktada fiyat oluştuğunu anlattı. Karakuş, arzın her geçen sene düşüş gösterdiğini, talebin ise arttığını bildirdi.