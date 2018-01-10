Küresel Piyasalarda Hisse Senetleri Değer Kaybetti
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Küresel Piyasalarda Hisse Senetleri Değer Kaybetti


Küresel Piyasalarda Hisse Senetleri Değer Kaybetti
Küresel Piyasalarda Hisse Senetleri Değer Kaybetti Dilara Bozdoğan - Tarih: 2018-01-10 Saat: 23:19:42
Anasayfa Borsa&Finans Küresel Piyasalarda Hisse Senetleri Değer Kaybetti

Borsalar 9 Ocak Çarşamba gününü rekor seviyede tamamlamasının ardından Perşembe gününe düşüş eğiliminde başladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0.2 oranında gerileyerek 25.330.63 puan, S&P 500 Endeksi yüzde 0.2 oranında gerileyerek 2.743.61 puan, Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 0.3 oranında gerileyerek 7.136.86 puan seviyesine indi. ABD tahvillerinin en güçlü alıcısı konumunda olan Çin, ABD tahvillerinin daha az cazip duruma geldiğini ve tahvil alımını sonlandırmayı düşündüğünü belirtmesinin ardından borsalar düşüşe geçti.

Piyasalar Tarafından Takip Edilecek Gelişmeler;

-ABD'de enflasyon verileri, fiyat baskılarının durgun olduğunu göstermesiyle daha hızlı sıkılaştırma politikasını savunma konusunda fazla bir sebep vermeyeceği düşünülüyor.

-St. Louis Fed Başkanı James Bullard ve New York Fed Başkanı Bill Dudley’in açıklamaları bekleniyor.

-Çin'de bu hafta içinde para arzı verilerinin açıklanması bekleniyor.

Hisse Senetleri

-Stoxx Europe 600 Endeksi, New York saatiyle 06.44 sularında yüzde 0.5 oranında değer kaybetti. Endeks son üç hafta içindeki en güçlü düşüşünü yaşayarak bir haftadan bu yana ilk defa değer kaybetti.

-MSCI Tüm Ülkeler Dünya Endeksi, yüzde 0.1 oranında yükselerek bu yükselişini yedinci güne taşıdı ve rekor seviyesine ulaştı.

-MSCI Gelişen Piyasa Endeksi, yüzde 0.4 oranında düşerek dört hafta içindeki en sert düşüşünü gerçekleştirdi.

-MSCI Asya Pasifik Endeksi, yüzde 0.3 oranında yükselerek bu yükselişini yedinci güne taşıdı ve rekor seviyesine ulaştı.

-S&P 500 Endeksi vadeli kontratları yüzde 0.4 oranında düştü. Bu düşüş üç haftayı aşkın süredir gerçekleşen en sert değer kaybı olarak belirlendi. Bunun yanı sıra endeks, bir haftayı aşkın süredir ilk defa aşağı yönlü seyir izledi.

Ülke Para Birimleri

-Euru dolar karşısında yüzde 0.6 oranında değer kazandı. Bu değer artışıyla dört haftanın en hızlı yükselişini gerçekleştirerek 1.2011 seviyesine ulaştı.

-Sterlin dolar karşısında yüzde 0.1 oranında yükselerek 1.3558 seviyesine çıktı.

-Japon yeni dolar karşısında yüzde 1.2 oranında yükselerek sekiz ayın en hızlı yükselişini yaptı.

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