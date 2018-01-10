DEİK Ülke Bazlı Yapılanma Sürecine Giriyor!

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), yarın yapılacak “İş Konseyleri Genel Kurulu” ile bölgesel üyelikten ülke bazlı yapılanmaya geçiş yapacak. 32 senedir Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerinde 6 bölgede hizmet veren, 136'sı ülke bazlı, 7'si sektörel bazlı ve özel amaçlı olmak üzere toplam 143 iş konseyi ile bir platform kurduklarını belirten DEİK, her 2 senede bir düzenlenen “DEİK İş Konseyleri Olağan Seçimli Genel Kurulu”nu yarın gerçekleştirecek.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de katılımda bulunmasının öngörüldüğü DEİK İş Konseyleri Genel Kurulu dahilinde, iş konseylerinin başkan ve yürütme kurulu üyeleri seçilecek. DEİK'in faaliyetlerini daha aktif ve daha konuya hakim bir şekilde sürdürebilmesi için üyelerin de desteğiyle uygun görülen bölgesel üyelikten ülke bazlı yapılanmaya dönüşüm süreci genel kurul ile faaliyete sokulacak.

Yeni Strateji İle Ülke Ekonomisi Canlanacak

Yapmış olduğu açıklamalarda dönüşüm süreciyle alakalı değerlendirmede bulunan DEİK Başkanı Nail Olpak, artan gönüllülük ve enerji ile kurulun daha güçlü olacağını dile getirdi. Uygulanacak bu stratejinin, ülke bazlı yapılanma ve iş konseylerimizde yaşanan değişim ve yenilenmenin sisteme ciddi anlamda canlılık katacağını öngördüğünü ifade eden Olpak, bu durumun kurulun faaliyetlerine destek vereceğini anlattı. Bu süreçte küresel ticaretin korumacı önlemlerle baskı altında olduğuna işaret eden Olpak, ihracata dayalı büyüme stratejisinin, ülkenin refah düzeyinin arttırılmasının ve ekonomik etki alanının genişletilmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Olpak, ülkeye yatırım çekmenin ve stratejik bölgelerde yatırım yapmanın ciddi bir önem taşıdığını aktardı.

DEİK'in bütün Türk iş çevrelerini kapsayıcı nitelikte olduğunu ifade eden Olpak, iş konseyi başkan ve yürütme kurulu üyelerinden beklentilerinin, yeni süreçte daha rasyonel sonuçlarla ölçüleceğini dile getirdi. Yeni sistemde her üyenin istediği kadar iş konseyine üye olabileceğini bildiren Olpak, bir temsilcinin en fazla 3 iş konseyinin yürütme kurulunda yer alabileceğini de ifadelerine ekledi.