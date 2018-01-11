11.01.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Yıl sonundan bu yana dolarda genel olarak hakim olan hareket düşüştü ancak dün Çinli yetkililerin döviz varlıklarını yeniden değerlendirdiklerini ve ABD tahvillerinin kendileri için çekiciliğini yitirdiğini açıklamalarının üzerine dolar kuru gelişmiş ülke para birimleri karşısında hızla değer kaybetmeye başladı. öğle saatlerinde 3,8032’ye ulaşan kur dün günü 3,7988 lirdan kapattı.

Çin, toplamda 3,1 trilyon dolar değerinde döviz rezervine sahip ve bu rezervler için yatırım kararları piyasanın dengeleri açısından oldukça hassas. Çin hükümetinin elinde 1,19 trilyon dolar değerinde de ABD tahvili bulunuyor.

Dolar kurunda düşüşün bitmesi ve tekrar yükselişe geçilmesinde petrol fiyatlarının artmasının da etkili olduğu belirtiliyor. Öte yandan, Almanya tahvil getirileri Ekim sonundan beri en yüksek seviyelerde seyrediyor.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,7998’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7895 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,5409 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,5347 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Dolardaki yükseliş Euro’dan hızlı olunca parite 1,1952 seviyesine düştü.

BIST 100 Endeksi

115022 puandan kapanan BIST 100 Endeksi yeni güne yüzde 1,25 düşüşle 113589 puandan başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Kripto para birimi yüzde 8 düşerek 13 bin 380 dolar seviyesine geriledi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 160,94 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

263,13 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.