Taşeron İşçinin Kadroya Geçişinde Kıdem Tazminatı Kaybı Yaşanabilir

Taşeronda kadroya geçiş için başvuru süresi bugün doluyor. Yüzbinlerce taşeron işçi devlet güvencesi altında çalışma hayatlarına devam edebilmek amacı ile başvurularını tamamlarken süreçte bu zamana kadar hak kazandıkları kıdem tazminatları ile ilgili konularda bazı belirsizlikler hala devam ediyor.

Taşeron işçilerin kadroya alınabilmesi için Kanun Hükmünde Kararnamede yer alan maddelerde kıdem tazminatı konusunda herhangi bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili yasada yer alan hüküm ise 2014 yılında çıkartılan kapsamlı bir torba yasada belirlenmiş

Kıdem Tazminatı Ödemesi Kişisel Duruma Göre Yapılıyor

Konu ile ilgili Resmi Gazete’de 11 Eylül 2014 tarihinde yayımlanan 6552 sayılı torba kanunla 4857 sayılı İş Kanunu’nun 112. maddesine eklemeler yapıldı. Kanundaki bu değişikliğe dayanılarak 8 Şubat 2015 tarihinde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yönetmelik yayımlandı. Yayımlanan bu yönetmeliğe göre taşeron işçilerin kıdem tazminatlarının nasıl ödeneceği herkesin kendi durumuna göre değişiklik gösteriyor. Taşeron firmanın değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışan işçilerin kıdem tazminatı konusunda herhangi bir hak kaybı olmayacak. Bu kişilerin tazminatları o kurumda çalışmaya başladıkları ilk tarih hesaplanarak ödenecek.

Aynı Taşeron Firmada Çalışan Kişiler de Hak Kaybı Yaşamayacak

Konu ile ilgili yapılan açıklamada aynı taşeron firmada fakat farklı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin de hak kaybı yaşamayacağı belirtildi. Bu kişilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri farklı kurumlarda geçen hizmet sürelerinin toplamı alınarak belirlenecek. Kıdem tazminatı ödemeleri ise kadroya alındıkları kurum tarafından yapılacak.

Farklı Taşeron ve Farklı Kamu Kurumları Mağduriyet Yaşatabilir

Farklı taşeron firmalara bağlı olarak farklı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar, kıdem tazminatı konusunda mağduriyet yaşayabilecek. Taşeron firmalar genellikle iki-üç yılda bir değiştiği için işçiler çoğunlukla hangi firmaya bağlı olarak çalıştıklarını bilmiyor. Örneğin bir güvenlik görevlisi, farklı taşeron firmaya bağlı olarak farklı kamu kurumlarında çalıştıysa bu kişi sadece son çalıştığı kamu kurumunda geçen hizmetleri için kıdem tazminatı alabilecek.