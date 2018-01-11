Cumhurbaşkanı Erdoğan Maaş Dengesizliğinin Düzeltileceğini Söyledi

Beştepe’de kaymakamlar ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin birçok açıdan ilerleme kaydettiğinin altını çizdi. Ülkemizin yaşadığı gelişim ve değişimin her zaman kendileri için ilk öncelikler arasında yer aldığını belirten Erdoğan kaymakamlar açısından önemli olarak gördüğü bir konuyu da burada değerlendirdi.

Kaymakamlarımız Emri Altında Çalışandan Daha Düşük Maaş Alıyor

Mevcut sistem ile ilgili bir özeleştiride bulunan Cumhurbaşkanı, geçmiş hükümetlerin zamanında olduğu gibi kendi hükümetlerinde de lobisi, kulisi güçlü olan kesimlerin sesinin daha çok çıktığını ve bu sayede bu kişilerin ilave haklar alabildiğini söyledi. Güçlü bir lobiye sahip olmayan çalışan gruplarının bu gibi imkanlardan yararlanamadığını belirten Erdoğan, kaymakamların da bu grupta yer aldığını bildiğini belirtti.

Mevcut durumda kaymakamların emirleri altında çalışan personellerden daha düşük ücret almasının kabul edilebilir olmadığını dile getiren Erdoğan konu ile ilgili düzenlemelerin en kısa zamanda yapılmaya başlanacağını ve ücret dengesinin 2019 yılına kadar kurulacağını sözlerine ekledi.

Ülkemiz Gelişmiş Ülkeler Seviyesine İlerlemektedir

Erdoğan Türkiye’nin 3 bin 500 dolar seviyesinde olan kişi başına düşen milli gelirini 11 bin dolar düzeyine çıkardıklarını ifade ederek, aradaki farkın bu kadar açıklamasının ve gerçekleştirilen tüm gayretlerin karşılığını vermesinin ardından artık geçmişte olduğu gibi bir devlet yönetimi olmasının beklenmemesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, torpil, kulis faaliyetleri, karşılıklı menfaat gibi yöntemler uygulamaya çalışanların karşılarında kendisini bulacağını da sözlerine ekledi.