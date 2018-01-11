Zeybekci: Hedefimiz Olan 169 Milyon Dolara Ulaşacağız

Ege İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen programa katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci basın mensupları ile bir araya gelerek Türk Eximbank’ın performans ve hedeflerini değerlendirdi. Geçtiğimiz yıl içerisinde bankanın beklenenin üzerinde bir performans gösterdiğini dile getiren Zeybekci yeni yıl için hedeflerinin de çok daha ileri gittiğini belirtti. Türk Eximbank’ın ihracatçıya sağladığı finansal desteğin geçtiğimiz yıl içerisinde yüzde 19 artarak 39,3 milyar dolara çıktığını belirten Bakan 100 dolarlık ihracatın 25 dolarında Eximbank’ın desteği olduğunu söyledi.

Dünyada Bir Numara Olacak

Türk Eximbank ile ilgili hedeflerinin dünyada bir numara olmak seviyesinde olduğunu belirten Zeybekci bu kapsamda 2017 yılında gelen dünya ikinciliğinin kendilerini sevindirdiğini ifade etti. Dünya Eximbankları arasında ihracata en fazla oranda destek uygulayan ikinci banka konumuna ulaşan Türk Eximbank’ın yakın zamanda birincilik hedefine de ulaşacağını belirten Zeybekci bu konuda banka personeline de ayrıca teşekkür etti.

Hedefimiz 160 Milyar Dolar ve Biz Buna Kısa Sürede Ulaşacağız

2018 senesinde hükümetin ihracata dayalı bir büyüme hedeflediğini belirten Zeybekci, 2017 yılında toplam ihracat hedefinin 153 milyar dolar olarak belirlendiğini söyledi. Bu hedefi duyan insanların inanmakta zorluk çektiğini söyleyen Bakan, herkese rağmen hedefin başarıldığını, hatta üzerine çıkıldığını belirtti. Bu nedenle 2018 yılında yeni bir rekora imza atabileceklerine inandıklarını ifade eden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, hükümetin hedefi olan 169 milyar dolar ihracata adım adım ulaşılacağından emin olduğunu da sözlerine ekledi.