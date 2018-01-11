Tesla’ya Rakip. Workhorse İlk Elektrikli Pick-up Modelini Satışa Çıkardı
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Tesla’ya Rakip. Workhorse İlk Elektrikli Pick-up Modelini Satışa Çıkardı


Tesla’ya Rakip. Workhorse İlk Elektrikli Pick-up Modelini Satışa Çıkardı
Tesla’ya Rakip. Workhorse İlk Elektrikli Pick-up Modelini Satışa Çıkardı Hatice Demir - Tarih: 2018-01-11 Saat: 09:55:29
Anasayfa Eko Gündem Tesla’ya Rakip. Workhorse İlk Elektrikli Pick-up Modelini Satışa Çıkardı

Elektrikli araç dünyasında yaşanan rekabet her geçen gün artıyor. Tesla’nın ardından Workhorse markası elektrikli pisk-up modelini satışa çıkardı.

Geçtiğimiz yıl Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın elektrikli pick-up fikrini Twitter üzerinden duyurması ile birlikte piyasada bir heyecan dalgası yaşanmıştı. Elon Musk bu sene elektrikli kamyonlar ile ilgili tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirdi ancak elektrikli pick-uplar için 2019 yılı işaret edildi. Bu süreçte elini çabuk tutan farklı bir firma, Ohio merkezli Workhorse elektrikli pick-up modeli W-15’i satışa çıkardı.

Tamamen Yeni Bir Teknoloji

Workhorse firması bu alanda oldukça yeni olmasına rağmen hızlı ve başarılı bir ürün ortaya koymuş gibi görünüyor. Firmanın piyasaya sunduğu W-15 ismine sahip aracı hibrid güç aktarım mekanizmasında oldukça yeni bir teknolojiye yer veriyor. Araç üzerinde 60 kWh gücünde bir batarya paketi yer alıyor. Tamamen elektrikli modda kullanıldığında 80 mil yani 130 kilometreye kadar sürüş mesafesi sağlayabiliyor. Aracın özellikleri arasında 20 kWh değerinde batarya kullanımının sabitlenmesi ve bu sayede batarya ömrünün uzatılabilmesi imkanı da tanınmış.

52 Bin 500 Dolardan Alıcı Buluyor

Hibrit teknolojisi Amerika’da çok tercih ediliyor. Ayrıca devletin bu alanda oldukça cazip teşvikleri de mevcut. Başlangıç modelinin fiyatı 52 bin 500 dolar olan aracın teşvikler aracılığı ile 40 ila 45 bin dolar civarında mal edilebilmesi mümkün. Zaten ABD piyasasında araç şimdiden ilgi görmeye başlamış. Birçok şirket filolarına W-15 modelini eklemek için ön ödeme gerçekleştirmiş. Şimdiye kadar aracın toplam satılan miktarı 5 bin 300 adet.

 

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