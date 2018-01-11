Fakıbaba: Geleceği Gıda Sahipleri Belirleyecek
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Fakıbaba: Geleceği Gıda Sahipleri Belirleyecek


Fakıbaba: Geleceği Gıda Sahipleri Belirleyecek
Fakıbaba: Geleceği Gıda Sahipleri Belirleyecek Hatice Demir - Tarih: 2018-01-11 Saat: 10:13:59
Anasayfa Eko Gündem Fakıbaba: Geleceği Gıda Sahipleri Belirleyecek

Bakan Fakıbaba gelecekte gıdanın silahlardan daha önemli olacağını belirterek gıdası olanın gelişmiş ülke olabileceğini söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Samsun'da katıldığı programda vatandaşlar ve basın mensuplar ile bir araya geldi. Tarımsal eğitim ve öğretimin önemi üzerinde duran Fakıbaba, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün milli ekonominin temeli olarak ziraatı gösterdiğini, ziraatın yalnızca ülkenin ekonomisinin değil aynı zamanda bağımsızlığının da temeli olduğunu düşündüğünü ifade etti. Günümüzde bir ülkenin kendi gıdasını üretememesi, ithal gıdaya mahkum olmasının o ülkenin tam bağımsız bir ülke haline gelemediğinin işareti olduğunu belirten Fakıbaba, bu konuda ülkemizin de sorunları olduğunu kabul etti.

Ziraat Fakültelerimizi Artırdık

1930 yılında ülkemizin ziraat adına eğitim veren ilk kurumunun Ankara’da Atatürk tarafından Yüksek Ziraat Okulu adıyla açıldığını belirten Bakan, 1980 yılına kadar toplamda 5 ziraat fakültemiz olmasına rağmen günümüzde bu sayının 37’ye ulaştığını söyledi. Teknolojik ve bilimsel anlamda her geçen gün dünyada birçok yenilik yaşandığını dile getiren Bakan tarım sektöründe de rekabetin ve sürdürülebilirliğin ön plana çıktığını vurguladı.

Kırsal Kalkınmaya Yeniden Öncelik Vermeliyiz

Kırsal kalkınma ve kırsalda yaşamın önemini dile getiren Bakan Fakıbaba köylere sunulan hizmetleirn yetersizliği nedeni ile insanları şehirlere göç ettiğini, bunun da ister istemez kırsal kalkınmanın önünü tıkadığını belirtti. Bu alanda sağlanacak destekler ile kırsal kalkınmanın yeniden gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu dile getiren Fakıbaba şehirden köylere göçü mümkün kılacak motivasyon kaynaklarının saptanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba kırsal kalkınma
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