İlaç, Dental Ve Medikal Sektörleri 2 Milyar Dolarlık İhracat Yapıyor
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İlaç, Dental Ve Medikal Sektörleri 2 Milyar Dolarlık İhracat Yapıyor


İlaç, Dental Ve Medikal Sektörleri 2 Milyar Dolarlık İhracat Yapıyor
İlaç, Dental Ve Medikal Sektörleri 2 Milyar Dolarlık İhracat Yapıyor Hatice Demir - Tarih: 2018-01-11 Saat: 10:28:36
Anasayfa İthalat&İhracat İlaç, Dental Ve Medikal Sektörleri 2 Milyar Dolarlık İhracat Yapıyor

DİŞSİAD Başkanı Ali Çakır, dental, ilaç ve medikal sektörlerinin geçtiğimiz yıl içerisinde 2 milyar dolar ihracata ulaştığını belirtti.

Farklı pazarlara ulaşmak ve yeni ürünler ile Türkiye’nin cari açığına destek olmak amacı ile sürekli gayret içerisinde olduklarını belirten Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Ali Çakır ihracatçı birlikleri ile ortak hareket ederek yeni bir güç oluşturduklarını belirtti.

Yerli Üretim Desteği

DİŞSİAD tarafından diş malzemelerinin ithalat, ihracat, imalat, mümessillik, bakım, onarım, toptan ve perakende satıcılığı konusunda faaliyet gösteren kişi ve firmaların bu alandaki çalışmalarının koordine ve teşvik edildiğini dile getiren Başkan Çakır, derneklerinin temel amacının Sağlık Bakanlığı ve sağlık alanındaki meslek birlikleri ile fakülteler ve uluslararası kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmek ve bu sektörde yerli üretimin desteklenmesini sağlamak olduğunu açıkladı. Yerli üretim konusunda sık sık hükümet tarafından teşviklerin açıklandığını belirten Çakır, katma değer konusunda en yüksek sektörlerden biri olan medikal, dental ve ilaç sektörlerinin de teşvikler ile desteklenmesi gerektiğin ifade etti.

Sağlık Sektörüne de Bir İhracatçı Birliği Şart

Ülkemizin ihracat hedeflerine dikkat çeken Çakır, 2018 yılında 169 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmanın ancak farklı sektörlere de bu alanda kolaylıklar sağlanması ile mümkün olacağını vurguladı. Sağlık sektörünü ifade edebilecek herhangi bir ihracatçı birliği olmadığını dile getiren Başkan Çakır bu alanda sektörün ihtiyaçlarını dile getirebilecek ve sağlık sektörünü tam olarak ifade edebilecek bir ihracatçı birliğinin kurulmasının oldukça önemli olduğunun da altını çizdi.

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