ABD Ham Petrol Üretimini Düşürdü! Stoklar Yüzde 1,2 Azaldı
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ABD Ham Petrol Üretimini Düşürdü! Stoklar Yüzde 1,2 Azaldı


ABD Ham Petrol Üretimini Düşürdü! Stoklar Yüzde 1,2 Azaldı
ABD Ham Petrol Üretimini Düşürdü! Stoklar Yüzde 1,2 Azaldı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-11 Saat: 10:33:20
Anasayfa Eko Gündem ABD Ham Petrol Üretimini Düşürdü! Stoklar Yüzde 1,2 Azaldı

ABD’nin haftalık petrol üretim ve stoklarını kapsayan açıklama yapıldı. Enerji Enformasyon İdaresi’nin açıklamasına göre, ABD’nin ticari ham petrol stokları bir önceki haftaya göre yüzde 1,2 oranında azaldı. Bu oran 4 milyon 900 bin varile denk geldi. Ülkenin toplamdaki stoku ise 419 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti.

ABD’nin haftalık petrol üretim ve stoklarını kapsayan açıklama yapıldı. Enerji Enformasyon İdaresi’nin açıklamasına göre, ABD’nin ticari ham petrol stokları bir önceki haftaya göre yüzde 1,2 oranında azaldı. Bu oran 4 milyon 900 bin varile denk geldi. Ülkenin toplamdaki stoku ise 419 milyon 500 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Ham Petrol Stokları Beklentinin İki Katı Oldu

ABD’nin ticari ham petrol stokunun bu hafta 3 milyon 900 bin varil civarında azalması beklenmekteydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi geçen hafta yaptığı açıklamada ise stoklardaki gerileme 7 milyon 400 bin varil olarak duyurmuştu.

Ülkenin stratejik petrol stokları ise haftalık bazda herhangi bir değişim kaydetmedi. Stoktaki varil sayısı 663 milyon 700 bin adet olarak açıklandı.

ABD Benzin Stokunu Artırdı

İdarenin haftalık açıklaması benzin stoklarındaki değişimin artış yönlü olduğunu gösterdi. Buna göre stoklar yüzde 1,8 oranında arttı. Bu artış 4 milyon 100 bin varile işaret etti. Artış sonrasındaki stok miktarı ise 237 milyon 300 bin varil olarak kayda geçti. 4,1 milyon varillik stok artışı piyasanın beklentisini geçti. Beklenti 2 milyon 600 bin varil olarak öngörülmekteydi.

ABD’nin Petrol Üretimi Düştü

ABD bir haftalık süreçte ham petrol üretimini düşürdü. Gerileme günlük bazda 290 bin varil oldu. Haftalık düşüşse 9 milyon 49 bin varil olarak hesaplandı.

Ham Petrol İhracatı Da İthalatı Da Azaldı

Üretimin azaltılması, ülkenin yaptığı ihracat rakamlarına da yansıdı. Son iki haftanın verileri dikkate alındığında, son hafta ihracattaki düşüş günlük 460 bin varil olarak belirlendi. İhracatın bir hafta sonunda ulaştığı nokta ise 1 milyon 10 bin varil oldu. ABD aynı haftalarda ham petrol ithalatını da kıstı. Günlük bazdaki ortalama gerileme 308 bin varile işaret etti. Haftalık düşüşse 7 milyon 660 bin varil olarak tespit edildi. 

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