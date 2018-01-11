Çay Seven Girişimciler İçin Çağrı
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Çay Seven Girişimciler İçin Çağrı


Çay Seven Girişimciler İçin Çağrı
Çay Seven Girişimciler İçin Çağrı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-11 Saat: 10:32:05
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Dünyanın ilk Lot tabanlı çay markası olma özelliği taşıyan SwarTea çay tiryakisi olan çay girişimcileri aradığını duyurdu.

Yılık kişi başı tüketimde 3.5 kilogramla dünya sıralamasında birinci sırada yer alan Türkiye, tüketimdeki bu liderliğini Ar-Ge çalışmalarıyla da taçlandırıp çay alanında dünyada bir ilke imza attı. Dünyanın ilk IoT Tabanlı Akıllı Çay Otomatını üreten ve 2 önemli patente imza atan SwarTea Kurucu Ortağı Özcan Yıldız ve Ar-Ge ekibinin odak noktasında ince belli bardak ve dökme çay vardı. Altı saat boyunca çayı ilk anki kadar taze tutabilen SwarTea IoT, hem farklı dem oranlarında hem ince belli bardakta çay sunabiliyor.

Avrupa, ABD ve İngiltere Görüşmeleri Mart 2018’de…

2018 yılında Türkiye genelinde 10 bölgede bayilik anlaşması yapmış olacaklarına vurgu yapan SwarTea Kurucu Ortağı Özcan Yıldız, “Bizim amacımız kısa sürede Türkiye geneline yayılmak ve eş zamanlı olarak başta Avrupa ve Orta Doğu’da bir Türk markası yaratabilmek. Sütlü çay verebilen çay otomatı ile pazarda olmayan bir kategori yarattık. Orta Doğu ve Afrika ülkeleri için 4 distribütörle, Avrupa, ABD ve İngiltere pazarı için 5 distribütörle ön görüşmelere başladık. Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nden büyük ilgi görüyor, yoğun bir görüşme trafiği yürütüyoruz. Avrupa, ABD ve İngiltere görüşmelerine Mart 2018’de başlayacağız” dedi.

“Yüzde 40 Gelir Getiren Yeni Nesil Bir Yatırım”

SwarTea’nin yazılım-donanım entegrasyonunun en somut örneği olduğuna vurgu yapan Yıldız ”İnce belli bardak, asansör sistemi, cam demlik, uzun süren lezzet ve tazelik gibi yoğun Ar-Ge süreçlerinden geçip örneği olmayan bir ürün geliştirdik. Bundan sonra bizimle, uzun yola çıkacak iş ortakları arıyoruz. Bu sıradan bir girişimcilik öyküsü değil. Biz iş ortaklarımıza %40 gelir elde edecekleri yeni nesil bir yatırım aracı sunuyoruz” dedi.

SwarTea ekonomi haber basın bülteni
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