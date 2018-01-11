Derimod Alanında Birincilik Ödülünü Aldı
Advert Advert Advert


Derimod Alanında Birincilik Ödülünü Aldı


Derimod Alanında Birincilik Ödülünü Aldı
Derimod Alanında Birincilik Ödülünü Aldı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-11 Saat: 10:39:28
Anasayfa Şirketler Derimod Alanında Birincilik Ödülünü Aldı

Türkiye'nin en büyük ayakkabı çanta markalarından birisi olan Derimod yapılan değerlendirme sonrasında Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından birincilik ödülüne layık görüldü.

Hazırladığı koleksiyonları ile deri modasının en şık tasarımlarını kullanıcılarına sunan DERİMOD, ayakkabının ve çantanın ‘1 Numaralı Markası’ oldu.

AYD ve Akademetre iş birliği ile hayata geçirilen ‘Türkiye’nin 1 Numaralı Markaları’ araştırması 14 ilde 700 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 9 Ocak’ta düzenlenen ödül töreniyle Ayakkabı ve Çanta Kategorisi’nde birincilik ödülünün sahibi olan DERİMOD’un Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim: “Bugün DERİMOD olarak Türkiye’nin dört bir yanında 110; Rusya’da 8, İran’da 2, Suudi Arabistan’da 6, Kırgızistan’da 1, Azerbaycan’da 1 ve Kıbrıs’ta 3 mağazamızla hizmet veriyoruz. Deri ceketle başlayan yolculuğumuz, bugün koleksiyonlarımıza ayakkabı, çanta ve aksesuarlarımızın eklenmesi ile her geçen gün daha da büyüyerek devam ediyor. Öyle ki 44 yılı geride bıraktığımız bu serüvende 2000 yılından bu yana kullanıcılarımızla buluşan ayakkabı koleksiyonumuz, ceketlerimiz gibi çok sevildi. Şuan satışlarımızın yüzde 65’ini oluşturmaya başladı ve son yıllarda DERİMOD ‘ayakkabı markası’ olarak da hafızalarda yer edindi. Aldığımız bu ödül de DERİMOD’un artık ‘Türkiye’nin ayakkabı ve çanta markası’ olduğunu kanıtlar nitelikte… Yarım asıra yaklaşırken tüm bu yolculukta bizlere destek veren iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve en önemlisi DERİMOD’u stillerinin bir parçası haline getiren ve bizlere bu önemli araştırmada oy veren halkımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

derimod ekonomi haber basın bülteni
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Sağlık Bakanı Demircan’dan Açıklama! 55 Bin Yeni İstihdam!
Sağlık Bakanı Demircan’dan Açıklama! 55 Bin Yeni İstihdam!
TÜİK Beklenen Dış Ticaret Endeksi Verilerini Açıkladı
TÜİK Beklenen Dış Ticaret Endeksi Verilerini Açıkladı