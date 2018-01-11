Derimod Alanında Birincilik Ödülünü Aldı

Hazırladığı koleksiyonları ile deri modasının en şık tasarımlarını kullanıcılarına sunan DERİMOD, ayakkabının ve çantanın ‘1 Numaralı Markası’ oldu.

AYD ve Akademetre iş birliği ile hayata geçirilen ‘Türkiye’nin 1 Numaralı Markaları’ araştırması 14 ilde 700 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde 9 Ocak’ta düzenlenen ödül töreniyle Ayakkabı ve Çanta Kategorisi’nde birincilik ödülünün sahibi olan DERİMOD’un Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Zaim: “Bugün DERİMOD olarak Türkiye’nin dört bir yanında 110; Rusya’da 8, İran’da 2, Suudi Arabistan’da 6, Kırgızistan’da 1, Azerbaycan’da 1 ve Kıbrıs’ta 3 mağazamızla hizmet veriyoruz. Deri ceketle başlayan yolculuğumuz, bugün koleksiyonlarımıza ayakkabı, çanta ve aksesuarlarımızın eklenmesi ile her geçen gün daha da büyüyerek devam ediyor. Öyle ki 44 yılı geride bıraktığımız bu serüvende 2000 yılından bu yana kullanıcılarımızla buluşan ayakkabı koleksiyonumuz, ceketlerimiz gibi çok sevildi. Şuan satışlarımızın yüzde 65’ini oluşturmaya başladı ve son yıllarda DERİMOD ‘ayakkabı markası’ olarak da hafızalarda yer edindi. Aldığımız bu ödül de DERİMOD’un artık ‘Türkiye’nin ayakkabı ve çanta markası’ olduğunu kanıtlar nitelikte… Yarım asıra yaklaşırken tüm bu yolculukta bizlere destek veren iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve en önemlisi DERİMOD’u stillerinin bir parçası haline getiren ve bizlere bu önemli araştırmada oy veren halkımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.