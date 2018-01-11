İşsizlik Sigortası Fonu Yılı Büyüyerek Tamamladı
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İşsizlik Sigortası Fonu Yılı Büyüyerek Tamamladı


İşsizlik Sigortası Fonu Yılı Büyüyerek Tamamladı
İşsizlik Sigortası Fonu Yılı Büyüyerek Tamamladı Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-11 Saat: 10:50:37
Anasayfa Eko Gündem İşsizlik Sigortası Fonu Yılı Büyüyerek Tamamladı

İşsizlik Sigortası Fonu, 2017 yılında varlığını artırmaya devam etti. Fonun büyüklüğü geçen yılın sonunda 116 milyar lirayı aştı.

İşsizlik Sigortası Fonu, 2017 yılında varlığını artırmaya devam etti. Fonun büyüklüğü geçen yılın sonunda 116 milyar lirayı aştı.

İşsizlik Fonunda Biriken Para 116,7 Milyar Lirayı Aştı

İşsizlik Sigortası Fonu geçen yıla ilişkin yılsonu verilerine ilişkin açıklama yaptı. Fondan yapılan açıklamaya göre 2017 yılının son ayı itibariyle Fonun büyüklüğü toplamda 116 milyar 770 milyon 500 bin liraya kadar yükseldi. İşsizlik Sigortası Fonu’nın Kasım ayındaki açıklamasında varlık toplamının 115 milyar 133 milyon 300 bin lira olduğu kayda alınmıştı.

Yapılan açıklamada fonun ay bazlı getirisinin yüzde 0,76 olduğu belirtildi. yıl bazlı getirinin ise yüzde 8,78’e ulaştığı kaydedildi.

İşsizlik Sigortası Fonu dahilinde varlıkların dağılımı ise şöyle oldu. Fonun yüzde 87,36’lık bölümünü kuponlu tahviller oluşturdu. Mevduat varlıkları toplamdan yüzde 10,94’lük pay aldı. Yüzde 1,70’lik kısım ise kuponsuz tahvillerden meydana geldi.

İşsizlik sigortası kapsamında yapılan işsizlik maaşı ödemeleri ayın beşinde yapılıyor. Söz konusu ödemeler 7061 sayısını kanunun ellinci maddesi uyarınca gerçekleşiyor. Buna göre 2017 yılının Aralık ayına dair ödemeler Ocak ayının beşinde yapılacak. Buna istinaden Ocak ayına ilişkin ödeme tutarları ve başvuru sayıları şimdilik netlik kazanmadı.

Aralık ayına ait ödemeler dikkate alındığında ise 21 başvuru sahibine 34 bin 84 liralık kısa çalışma ücreti ödendi. Yarım çalışma ödemesi yapılan kişi sayısı 1.823 oldu. Bu kişilere ödenen tutarsa toplamda bir milyon 303 bin 905 lirayı buldu. Ücret Garanti Fonu kapsamında yapılan ödemeler bir milyon 347 bin 124 lira olarak hesaplandı. Ödemelerden 293 kişi yararlandı. 

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