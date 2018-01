Dell Atıkları Hazineye Dönüştürüyorr

Dell, geri dönüşüm programından geri kazanılan altın ile sınırlı sayıda üretilen özel bir mücevher koleksiyonu ortaya çıkardı. Ayrıca şirket, kullanılmış elektronik eşyalardan geri dönüştürülmüş altını, Latitude 5285 2'si 1 Arada bilgisayarların yeni ana kartlarında kullanmak üzere sektörün ilk pilot programını başlatıyor

Dell, kullanılmış elektronik eşyalardan geri dönüştürülmüş altını bu ilkbahardan itibaren ödüllü Latitude 5285 2'si 1 arada içinde gelen yeni ana kartlarında kullanmak üzere sektörün ilk pilot programını duyurdu. Pilot program, sunucu ana kartları üzerinde yapılan fizibilite çalışmasının başarılı olmasını takiben başlatıldı. Bu kapalı döngü altın süreci, önümüzdeki yıl milyonlarca yeni ana kartın yaratılmasını desteklemek üzere yola çıktı. Zira bir ton ana kartta dünyanın bir ton maden cevherinden 800 kat daha fazla altın bulunuyor. Program, aynı zamanda Dell'in kapalı döngü programını plastikten değerli madenlere genişletiyor.

Şu anda sadece %12,5 e-atık başka ürünlere geri dönüştürülüyor. Sonuç olarak Amerikalıların her yıl sadece artık istemedikleri telefonlarıyla 60 milyon dolar değerindeki altını ve gümüşü çöpe attığı tahmin ediliyor. Bu da bu değerli madenlerin, yeni güzel ürünlere geri dönüştürülmesi potansiyeli olduğunu gösteriyor. Kullanılmış teknolojiden altını tekrar kullanmanın ve ileri dönüşüm ile geri kazandırmanın ekonomik avantajlarının yanı sıra insan sağlığına zararı engelleyerek ve genelde madenden çıkarılmış altın ile ilişkilendirilen kirleticilerin özütlenme sürecini ortadan kaldırarak çevresel ve toplumsal faydalar da yaratıyor. Trucost araştırmasına göre Dell ortağı Wistron GreenTech tarafından oluşturulan altını geri kazandırma sürecinin geleneksel olarak çıkarılan madenden %99 daha düşük bir çevresel etkisi var.

Oyuncu Nikki Reed Sürdürülebilir Tasarımı Destekliyor

Buna ek olarak Dell ve oyuncu, girişimci ve aktivist Nikki Reed, sürdürülebilir tasarım hareketini destekleyen bir iş birliğinin de duyurusunu yaptı. Bayou with Love ve Dell'den The Circular Collection, ABD'de tamamen Dell'in geri dönüşüm programından geri kazanılan altın ile sınırlı sayıda üretilen özel bir mücevher koleksiyonu ortaya çıktı. 14 ve 18 karat altın zincirler, küpeler ve kol düğmelerinden oluşan koleksiyon, e-atığın veya başka bir deyişle kullanıldıktan sonra atılan elektronik ekipmanların çevre üzerindeki yaygın etkisini ve döngüsel bir ekonomi geliştirmek için sektörler genelinde iş birliği yapma fırsatını vurgulamak amacıyla tasarlandı. Bayou with Love eş kurucularından Nikki Reed, “Bir zamanlar 'atık' olarak nitelendirilen altını geri dönüştürerek, Dell ve ben kaynakların tekrar kullanıldığı ve sıfır atığa ulaşmak için çaba gösterilen bir ortam yaratmaya çalışıyoruz" dedi.

2020’ye Kadar 45 Milyon Kilogram e-atık Kazanılacak

Dell, ürünlerinde ve ambalajlarında on yıldan uzun bir süredir sürdürülebilir materyaller kullanıyor. 2012 yılından bu yana ise Dell, 22,5 milyon kilogramdan fazla tüketici sonrası dönüştürülmüş materyali yeni ürünlere geri kazandırdı. Dell'in İyilik Mirası Programı'nın bir parçası olarak şirket, 2020'ye kadar 45 milyon kilogramdan fazla geri dönüştürülmüş içeriği ürün portföyüne kazandırmayı vadediyor.

Kullanılmış elektronikler, çevreye duyarlı bir çıkarma süreci yürütülerek Dell'in çevreci ortağı Wistron GreenTech tarafından bağımsız bileşenlerine ayrılıyor. Ana kartlardan çıkarılan altın da bunun sonrasında Dell'in kapalı döngü tedarik zincirinin parçası olarak yeni bilgisayar ana kartlarına geri kazandırılıyor veya başka ürünlere dönüştürülüyor.