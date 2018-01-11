Loreal Çevreci Çalışmaları İle Ön Plana Çıkıyor

L’Oréal, CDP'nin her üç programında A alan iki şirketten biri olarak sürdürülebilirlik alanındaki başarısını taçlandırmış oldu. L’Oréal‘in bu başarısı, 2017’de karbon emisyonlarının azaltılması, su koruyuculuğunun artırılması, tedarik zincirinde ormanların yok edilmesine karşı gereken takibin yapılması, yeni ve sürdürülebilir bir ekonomiye liderlik etmesinin sonucu olarak ortaya çıktı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan L’Oréal CEO'su Jean-Paul Agon; “CDP tarafından üç A puanı verilen iki şirketten biri olduğumuz için gurur duyuyoruz. 2020 hedeflerimizin yarısına geldiğimiz noktada L’Oréal, daha geniş bir ölçekte kendimiz için belirlediğimiz; özellikle iklimin korunması, sürdürülebilir su yönetimi ve ormanların korunmasına odaklanan son derece iddialı hedeflere ulaşmak adına kapsamlı bir dönüşüm geçirmektedir. Bu başarı, bizim çevreye duyarlılığımızı vurgulayarak konuya dair çalışmalarımızı daha da arttırmak adına bizleri motive ediyor” diye konuştu.

2017 A Listesinde CDP tarafından iklim, su veya orman alanında A puanı verilen 160 global şirket bulunmaktadır ve liste, 100 trilyon USD'nin üzerinde varlığa sahip 827 yatırımcının talebi üzerine oluşturulmuştur. Binlerce şirket CDP'ye, puanlama metodolojisine uygun şekilde bağımsız değerlendirme için yıllık çevre raporlarını sunmaktadır.

CDP İcra Kurulu Üyesi Paul Dickinson ise: “Bu yıl A listesine giren tüm şirketleri kutluyoruz. Birçok şirketin çevresel riskleri azaltmak ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş fırsatlarını değerlendirmek adına cesur hamleler yaptığını görmek ilham verici” dedi.

CDP’nin 2017 değerlendirmesi giderek daha fazla şirketin daha iddialı ve uzun vadeli iklim hedefleri koyduğunu, düşük karbon ekonomisine geçişin aynı zamanda değişim için ürün inovasyonunu ve yeni araçların kullanılmasını teşvik ettiğini ortaya koymaktadır.

L’Oréal, CDP’nin verdiği AAA puanının ardından çevreye karşı olan sorumluluğunu ve sürdürülebilirlik alanındaki kararlılığını vurgulayacak yeni bir adım daha attı. Biyoplastik cerrahi alanında öncü şirketlerden CARBIOS ile bir konsorsiyum oluşturan L’Oréal, CARBIOS tarafından endüstriyel ölçekte tasarlanacak ve geliştirilecek bir biyolojik geri dönüşüm teknolojisini hayata geçirmek amacıyla bir anlaşma imzaladı. İki şirket ilk aşamada beş yıllık bir konsorsiyum oluşturdu. Hali hazırda çeşitli ürünler için %100'e kadar geri dönüştürülmüş plastik kullanan L’Oréal, bunu daha da ileriye taşıyarak, yenilikçi CARBIOS teknolojisiyle biyolojik geri dönüşümü sektör ölçeğinde kullanılır hale getirmeye çalışıyor