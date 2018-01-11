Borsa Güne 114.329,36 Puandan Başladı – 11.1.2018

Haftanın üçüncü işlem gününü azalışla tamamlayan BIST 100 endeksi, bugüne yükselişle başladı. Endeks değerindeki artış açılışta yüzde 0,65 oldu.

BIST 100 Endeksi 739,90 Puan Değerlendi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe 739,90 puanlık artışla, 114.329,36 puan seviyesinden başladı. BIST 100’deki gün gelişmeleri böyle olurken, bankacılık endeksi de güne değer kazanarak başladı. Endeks değerinde artış yüzde 0,83 oldu. Holding endeksi de artış yönlü hareket etti. Buna göre artış yüzde 0,47’ye işaret etti.

Borsa İstanbul’daki sektör endeksleri incelendiğinde tüm sektör endekslerinin yukarı yönlü hareket ederek, değer kazandığı görüldü. Gün açılışında en iyi değer artışını yakalayan sektör endeksi ise metal ana sanayi oldu. Artış yüzde 1,14’ü buldu.

BIST 100 Dünkü Kapanışı Yüzde 1,25 Değer Kaybıyla Yaptı

BIST 100 endeksi dün güne 1 14.812,31 puan seviyesinden başlamıştı. Endeks gün içerisinde 112.884,40 seviyesine kadar düşmüştü. Endeksteki düşüşü tahvil faizleriyle dövizdeki yukarı hareketler tetiklemişti. 112.884,40 puanın görülmesi sonrasında tepki alımları artış kaydetmiş, değer kayıpları kısmen de olsa yönünü yukarıya çevirmişti. Tüm bunlara rağmen BIST 100 endeksinin gün sonu kapanışı 113.589,45 puan seviyesinden olmuştu. Bir önceki günle yapılan karşılaştırmada endeksteki düşüş yüzde 1,25 olarak hesaplanmıştı.

Piyasalar bugün Almanya’nın açıklayacağı büyüme verilerini mercek altına alacak. Bunun yanında yurtdışından gelecek açıklamalar arasında Avrupa Merkez Bankası’nın toplantı özeti yakından takip edilecek. Bugün izlenecek diğer bir açıklama ise ABD’nin Üretici Fiyat Endeksi verileri olacak.

BIST 100 endeksini teknik açıdan değerlendiren analistlere göre endeks 112.500 puanda destek konumuna ulaşmış olacak. 117.800 puan ile 118.300 puan aralığı ise endeks için direnç bölgesi olacak.