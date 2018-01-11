Borsa Güne 114.329,36 Puandan Başladı – 11.1.2018
Advert Advert Advert


Borsa Güne 114.329,36 Puandan Başladı – 11.1.2018


Borsa Güne 114.329,36 Puandan Başladı – 11.1.2018
Borsa Güne 114.329,36 Puandan Başladı – 11.1.2018 Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-11 Saat: 11:10:59
Anasayfa Borsa&Finans Borsa Güne 114.329,36 Puandan Başladı – 11.1.2018

Haftanın üçüncü işlem gününü azalışla tamamlayan BIST 100 endeksi, bugüne yükselişle başladı. Endeks değerindeki artış açılışta yüzde 0,65 oldu.

Haftanın üçüncü işlem gününü azalışla tamamlayan BIST 100 endeksi, bugüne yükselişle başladı. Endeks değerindeki artış açılışta yüzde 0,65 oldu.

BIST 100 Endeksi 739,90 Puan Değerlendi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftanın dördüncü işlem gününe 739,90 puanlık artışla, 114.329,36 puan seviyesinden başladı. BIST 100’deki gün gelişmeleri böyle olurken, bankacılık endeksi de güne değer kazanarak başladı. Endeks değerinde artış yüzde 0,83 oldu. Holding endeksi de artış yönlü hareket etti. Buna göre artış yüzde 0,47’ye işaret etti.

Borsa İstanbul’daki sektör endeksleri incelendiğinde tüm sektör endekslerinin yukarı yönlü hareket ederek, değer kazandığı görüldü. Gün açılışında en iyi değer artışını yakalayan sektör endeksi ise metal ana sanayi oldu. Artış yüzde 1,14’ü buldu.

BIST 100 Dünkü Kapanışı Yüzde 1,25 Değer Kaybıyla Yaptı

BIST 100 endeksi dün güne 1 14.812,31 puan seviyesinden başlamıştı. Endeks gün içerisinde 112.884,40 seviyesine kadar düşmüştü. Endeksteki düşüşü tahvil faizleriyle dövizdeki yukarı hareketler tetiklemişti. 112.884,40 puanın görülmesi sonrasında tepki alımları artış kaydetmiş, değer kayıpları kısmen de olsa yönünü yukarıya çevirmişti. Tüm bunlara rağmen BIST 100 endeksinin gün sonu kapanışı 113.589,45 puan seviyesinden olmuştu. Bir önceki günle yapılan karşılaştırmada endeksteki düşüş yüzde 1,25 olarak hesaplanmıştı.

Piyasalar bugün Almanya’nın açıklayacağı büyüme verilerini mercek altına alacak. Bunun yanında yurtdışından gelecek açıklamalar arasında Avrupa Merkez Bankası’nın toplantı özeti yakından takip edilecek. Bugün izlenecek diğer bir açıklama ise ABD’nin Üretici Fiyat Endeksi verileri olacak.

BIST 100 endeksini teknik açıdan değerlendiren analistlere göre endeks 112.500 puanda destek konumuna ulaşmış olacak. 117.800 puan ile 118.300 puan aralığı ise endeks için direnç bölgesi olacak. 

borsa istanbul borsa gün açılışı bıst 100 endeksi bankacılık endeksi holding endeksi
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Sağlık Bakanı Demircan’dan Açıklama! 55 Bin Yeni İstihdam!
Sağlık Bakanı Demircan’dan Açıklama! 55 Bin Yeni İstihdam!
TÜİK Beklenen Dış Ticaret Endeksi Verilerini Açıkladı
TÜİK Beklenen Dış Ticaret Endeksi Verilerini Açıkladı