Yeni Dönemde Giyilebilir Ödeme İmkanları Revaçta
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Yeni Dönemde Giyilebilir Ödeme İmkanları Revaçta


Yeni Dönemde Giyilebilir Ödeme İmkanları Revaçta
Yeni Dönemde Giyilebilir Ödeme İmkanları Revaçta Elif İşçi - Tarih: 2018-01-11 Saat: 11:16:11
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Mastercard tarafından yapılan düzenlemelerin ardından teknolojinin imkanlarından yararlanılıyor. Artık giyilebilir ödeme sistemleri yaygınlaştırılacak.

Giyilebilir akıllı cihazlar, artık ödeme amaçlı da kullanılmaya başlandı. Hayatlarımıza yeni bir soluk getiren bu uygulamalar sayesinde, önümüzdeki birkaç yıl içinde cüzdanımızda kredi kartı, hatta cebimizde cüzdan taşımayacağımız öngörülüyor. Uzmanlar 2018’in böyle bir dönem için başlangıç yılı olacağını söylüyor. Bunun en önemli sebebi olarak da temassız işlemlere olan güvenin giderek artması gösteriliyor.

2015’in ilk yarısında Avrupa genelinde yapılan temassız ödemelerin yüzde 170 arttığı, 2016’da ise 3 katına çıktığı görülüyor. Özellikle büyük şehirlerde ulaşım için hızlı ve güvenli temassız ödeme yöntemlerinin kullanımı günden güne artış gösteriyor. Temassız işlemlerin bu denli hızlı yükselişi, daha güvenli giyilebilir cihaz kullanımının yükselişini de beraberinde getiriyor.

Nedir Bu Mastercard Tokenizasyon Sistemi Dedikleri?

Mastercard tokenizasyon (şifrelendirme) sistemi, giyilebilir cihazlar üzerinden güvenli bir şekilde ödeme yapmayı mümkün kılıyor. Nasıl mı? Bankadan kullanıcının telefonuna gelen tek seferlik bir SMS ile kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra sistemde “token” oluşturuluyor. Ödemenin gerçekleşmesi için kredi kartı numarası yerine oluşturulan bu “token” kullanılıyor. Böylece kişisel bilgileri kullanmadan güvenli bir şekilde ödeme gerçekleştirilebiliyor. Sistemin arkasındaki mantık, kredi kartı çiplerinin dijital ödemelere uyarlanması denilebilir.

Mastercard bu güvenli ödeme sistemini Mastercard Digital Enablement Service (MDES) (Mastercard Dijital Yetkilendirme Hizmeti) üzerinden sağlıyor. Üstelik bu sayede tek karta bağımlı kalmadan birden fazla kart da tanımlanabiliyor. Her kart için ayrı bir token oluşturulması nedeniyle kartlardan birinin kaybolması halinde kullanıcının telefonu üzerinden sadece o kartı iptal etmesi yeterli oluyor. Böylece tanımlı diğer kartlarla sorunsuz ve güvenli bir şekilde ödeme yapmaya devam edilebiliyor.

Tokenizasyon, giyilebilir cihazların kullanımı yaygınlaşırken, Mastercard farklı tüketici ihtiyaçlarına uygun güvenli ödeme çözümlerini sunmak için saat, bileklik, fitness markaları ile iş birliklerini sürdürüyor. Giyilebilir ödeme teknolojileri, ilk başlarda sadece kalp ritmi ya da adım sayan cihazlarla sınırlıyken, günümüzde Kerv gibi şık yüzüklerle, Garmin ve Fitbit gibi aktivite izleme bileklikleriyle ya da akıllı saatlerle entegre bir şekilde kullanılabiliyor. Böylece geleceğin ödeme teknolojileri daha bugünden güvenli hale gelmiş oluyor.

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