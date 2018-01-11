Zirveyi Gören Ham Petrol Güne Sakin Başladı! Açılış 69 Dolar Seviyesinde Oldu
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Zirveyi Gören Ham Petrol Güne Sakin Başladı! Açılış 69 Dolar Seviyesinde Oldu


Zirveyi Gören Ham Petrol Güne Sakin Başladı! Açılış 69 Dolar Seviyesinde Oldu
Zirveyi Gören Ham Petrol Güne Sakin Başladı! Açılış 69 Dolar Seviyesinde Oldu Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-11 Saat: 11:36:30
Anasayfa Eko Gündem Zirveyi Gören Ham Petrol Güne Sakin Başladı! Açılış 69 Dolar Seviyesinde Oldu

Brent petrol güne yatay bir seyirle başladı. Gün açılışındaki varil fiyat 69,10 dolar oldu.

Brent petrol güne yatay bir seyirle başladı. Gün açılışındaki varil fiyat 69,10 dolar oldu.

Brent Petrolde Zirve Sonrası Son Durum!

Brent petrol dün gün açılışını 69 dolar 11 centten yapmıştı. Gün içerisinde 69,34 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Bugünün açılışında ise varil fiyattaki gerileme yüzde 0,01 olarak ölçüldü. Varil fiyatındaki azalış yönlü hareketler saat 08.45’de varil başına fiyatın 69 dolar 10 cente gerilemesini beraberinde getirdi. Bunun yanında aynı saatte Batı Teksas tipi ham petrolde varil başına işlemler 63 dolar 52 centten yapıldı.

Petrol piyasası birkaç gün önce son 3 yılın en yüksek fiyatlarını görmüş, varil başına fiyat 70 doları zorlamıştı. Piyasa bu rakamları son olarak 2015’in Mayısında yakalamıştı.

ABD Fiyatların Artacağını Tahmin Etti

Petrol piyasası güne böyle başlarken, ABD Enerji Enformasyon İdaresi, 2018 yılına ilişkin fiyat beklentilerini içeren raporunu yayımladı. İdareden yapılan açıklamaya göre ham petrol fiyatları yükseliş yönlü bir seyir izleyecek. “2018 Ocak Enerji Görünümü” başlığı altında açıklanan rapora göre Brent petrol 2018 yılında ortalama 60 dolar seviyesinde işlem alacak. Batı Teksas tipi ham petrolde tüm yıl dikkate alındığında, varil başına ortalama fiyatsa 56 dolardan piyasaya arz edilecek.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi’nin bir önceki aylık raporuna göre öngörülen Brent petrol varil fiyatı 56 dolar olarak kaydedilmişti. Ocak ayı raporu ise 60 dolar seviyesine işaret etti. Yine Aralık ayı raporunda Batı Teksas tipi ham petrolün ortalama fiyat tahmini 53 dolar olarak ifade edilmişti. Ocak ayı raporu ise 3 dolarlık artışa gidildiğini gösterdi.

ABD Üretimi Azaltırsa Fiyatlar Da Artacak

Piyasa uzmanlarına göre ABD kaya petrol üretimini düşürecek. Bu beklentilerse petrol piyasasında varil fiyatın artmasını destekleyecek. Petroldeki diğer bir senaryo ise ABD’nin üretimi artması konusunda yazıldı. Uzmanlar bu olasılığın hayata geçmesi halinde fiyatların düşüş yönlü hareket edeceğini bildirdi. 

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