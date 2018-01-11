E Ticaret Siteleri Yılbaşında Büyük İlgi Gördü
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E Ticaret Siteleri Yılbaşında Büyük İlgi Gördü


E Ticaret Siteleri Yılbaşında Büyük İlgi Gördü
E Ticaret Siteleri Yılbaşında Büyük İlgi Gördü Elif İşçi - Tarih: 2018-01-11 Saat: 11:20:19
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Yeni yılla birlikte alışveriş oranları da arttı. Bunun üzerine e ticaret sitelerine gösterilen ilgi dikkat çekti.

Yılbaşı kampanyaları ve hediye alma telaşının etkisiyle e-ticaret siteleri 1 aydan fazla bir süre yoğunluk yaşadı. Black Friday / Kara Cuma çılgınlığının Türkiye’ye ulaşmasıyla başlayan ve akabinde yılbaşı alışverişleriyle perçinlenen yoğunluk, e-ticaret sitelerine yaradı.

18 Aralık gününden itibaren istatistiklerde gözlenen artış yılın son gününe dek devam etti. 18 ila 29 Aralık tarihleri arasındaki gerçek kullanıcı sayısı, Ekim ayıyla karşılaştırıldığında yüzde 35 oranında artış gösterdi. Bir diğer deyişle e-ticaret siteleri kullanıcı sayılarını 3’e katlamış oldu.

“Black Friday” Rekor Kırdırdı: En Düşük Kullanıcı Artışı %90 Seviyesinde

Amerika’da başlayıp tüm dünyaya yayılan ve markaların büyük indirimler sunduğu Black Friday / Kara Cuma ise e-ticaret sitelerinde yoğunluk rekoru kırılmasını sağladı. 24 Kasım günü kullanıcı sayısı istatistikleri, bir önceki haftanın günlük ortalaması ile karşılaştırıldığında yüzde 214 oranında ciddi bir artış gözlemlendi. Bu oran bazı alışveriş sitelerinde yüzde 300’ü geçti. Black Friday’de gerçek kullanıcı sayısını en az arttıran e-ticaret sitesi bile yüzde 90’ın üzerinde artış kaydetti.

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