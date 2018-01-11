AVM Tüketicileri HD İskender'i Bir Numara Seçti
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AVM Tüketicileri HD İskender'i Bir Numara Seçti


AVM Tüketicileri HD İskender'i Bir Numara Seçti
AVM Tüketicileri HD İskender'i Bir Numara Seçti Elif İşçi - Tarih: 2018-01-11 Saat: 11:46:06
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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından gerçekleştirilen çalışmanın ardından tüketiciler bir numara olarak HD İskender'i belirledi.

AYD - Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve perakendenin En’lerinin ödüllendirildiği “1 Numaralı Markalar” Ödül Töreni’nde HD İskender, 2017 Yılında “Türkiye’nin 1 Numaralı Restoranı” ödülüne layık görüldü.

Hakkıyla dışarıda yemek yeme deneyimini ulaşılabilir kılarak, bulunduğu her pazarda Türk mutfağının lider temsilcisi olmayı ilke edinmiş HD İskender, AYD (Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği) tarafından düzenlenen ve Akademetre iş birliği ile yürütülen halk oylaması sonucunda 2017 yılının “En İyi Restoran”ı seçildi.

Sektörün en önemli isimlerinin katılımıyla gerçekleşen gecede, HD Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Demirağ ödülü alırken; Türk tüketicilerinin beğenesini kazanmak ve onların seçimi doğrultusunda “Yılın En İyi Restoranı” ödülünü alıyor olmak bizim için gerçekten onur ve mutluluk verici. HD Holding olarak misafirlerimize, HD İskender, HD Döner ve Pidem markalarımızla 22 yıldır, 200'e yakın noktada hizmet veriyoruz. Her yıl 20 milyon kişiyi misafirimiz olarak ağırlıyoruz. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyoruz dedi.

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