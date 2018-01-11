EMITT Turizm Şirketi Yoğun İlgi Görüyor

Bu sene rekor seviyede yabancı profesyonel ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan EMITT -Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı tüm katılımcılar için değer yaratan, birbirinden faydalı içerik ve iş birlikleri ile sektöre yön vermeyi sürdürüyor. Bu yıl 22’inci kez kapılarını açacak olan EMITT’e108 ülkeden 4.500 davetli tur operatörü başvurusunu yapmış bulunuyor. Tur operatörlerinden gelen bu yoğun ilgiyi büyük bir titizlikle ele alan EMITT yetkilileri fuar katılımcılarına ve ülke turizmine katkı sağlayacak 650 davetli tur operatörünün başvurusunu onaylayarak fuar katılımcılarına özel olarak oluşturulan randevu sistemine dahil edecek.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türk Hava Yolları’nın kurumsal sponsorluğunda, KOSGEB’in desteğiyle ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’nin (TYD) iş ortaklığında düzenlenecek EMITT’i bu sene 50.000’den fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

25-28 Ocak 2018 tarihlerinde açık olan EMITT ilk iki gününde turizm profesyonellerine, üçüncü ve dördüncü gününde ise tatil tüketicilerine yönelik olacak. Tatil tüketicileri fuarda seçtikleri tatil destinasyonlarını inceleyebilecek ve bütçelerine uygun tatil rotalarını, cazip fiyatlarda “erken rezervasyon” kampanyaları ile ulaşma imkanına sahip olabilecek.

108 Ülkeden 4.500 Davetli Tur Operatörü Başvurusu ile EMITT’e Rekor İlgi…

Bu sene rekor seviyede yabancı profesyonel ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlandıklarını belirten ITE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın, 1999 yılındaki ilk organizasyonlarından bu yana her yıl istikrarlı bir şekilde büyüdüklerini ve EMITT’i dünyadaki 5 büyük turizm fuarından biri haline getirdiklerini söyledi.

Bu yıl daha şimdiden 108 ülkeden 4.500 davetli tur operatörü başvurusu ile büyük bir ilgi gördüklerinin altını çizen Aydın: “Şu ana kadar Hindistan, Endonezya, Filipinler, Rusya, Balkan Ülkeleri, İtalya, Bulgaristan ve Yunanistan en çok tur operatörü kabul ettiğimiz ülkelerin başında geliyor. Hem bu ülkeler hem de başka turist getirme potansiyeli yüksek olan ülkelerden gelen başvuruları büyük bir özenle değerlendiriyoruz. Bunun neticesinde şimdiye kadar gelen 4.500 talepten 650 tur operatörünü seçerek Türkiye’de ağırlayacağız ancak katılım o kadar yoğun ki bu sayıyı daha da yükseltebiliriz.” dedi.

Sektörün Hedefi 50 Milyon Turist, 50 Milyar Dolar

Sektör hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aydın: “Rusya ile düzelen ilişkiler sonrası turizmde veriler olumlu seyretmeye başladı. 2018 yılında da bu artış sürecek ve 2015 yılındaki turist sayısına yeniden erişebileceğimizi öngörüyoruz. 2018 sonrasındaki dönemlerde sektör eski büyüklüğüne ve 50 milyon turist 50 milyar dolar hedefine ulaşacaktır. Sektördeki bu gelişme ile birlikte 22 yıldır ülke turizminin gelişiminde önemli rol oynayan EMITT’te aynı doğrultuda büyümesini, ülke turizmine ve ekonomisine katkı sağlamayı sürdürecektir.” dedi.

Yerel Turizmi Geliştirecek Ulusal ve Uluslararası Teşvikler Neler?

Hem katılımcılar hem de tüketiciler için sektörel bir okul niteliği taşıyan EMITT Fuarı her yıl olduğu gibi turizm sektörünün gelişimine yönelik zengin bir içerikte hazırlandı. Yerel turizmin gelişimi ve önemi, Türkiye’de seyahat acentacılığının geleceği, seyahat trendleri ve öngörüleri, gastronomi turizmi ve şehirlerin pazarlamasında gastronomik marka kentler yaratılması, yerel kalkınma ve turizm, turizm odaklı yerel kalkınma, sürdürülebilir turizm projelerinin yerel ekonomik kalkınmaya katkısı ve yerel kalkınmada turizm ürününün kullanılması, AB’nin sürdürülebilir turizm ve yerel kalkınma konularındaki genel yaklaşımı ve bu konulara verdiği destekler, Lavanta Kokulu Köy projesi, gelişmekte olan pazarlarda online satış ve gastronomide farkındalık gibi birbirinden önemli konu üzerinde alanında uzman birçok konuşmacı EMITT’te olacak.

25 Ocak 2018’deki açılışta hem Türkiye’den hem de uluslararası alandan çok önemli ve değerli katılımcılar yer alacak. T.C. Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, TYD Başkanı Oya Narin ve TÜROFED Başkanı Osman Ayık’ın yanı sıra Alman Turizm Sektörü Federal Birliği Başkanı Michael Frenzel, BM Dünya Turizm Örgütü Eski Genel Sekreteri Taleb D. Rifai ve BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili gibi uluslararası alanda da çok önemli isimler EMITT’in açılışında bulunacaklar.