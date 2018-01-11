Petkim Yine Birinci Oldu
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Petkim Yine Birinci Oldu


Petkim Yine Birinci Oldu
Petkim Yine Birinci Oldu Elif İşçi - Tarih: 2018-01-11 Saat: 11:54:52
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Ege İhracatçılar Birliği tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından Petkim Ege bölgesinde yine ihracat rekoru kırdı.

SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petkim, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen ‘İhracatın Yıldızları 2017 Ödül Töreni’nde iki ödülün birden sahibi oldu. 2017 yılında gerçekleştirdiği 671 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi’nin “En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firması” unvanını alan Petkim; Ege İhracatçı Birliği üyeleri arasında yapılan değerlendirme sonucu ise bölgede “Kimya Sektörünün En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firması” ödülünü kazandı.

İhracatın Yıldızları ödüllerini Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin elinden alan Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, 2017’nin kendileri için rekorlarla geçen bir yıl olduğuna dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl 69 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Mammadov, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin ilk ve tek entegre üretim gerçekleştiren petrokimya tesisi olan Petkim, sanayici için hammadde güvenliğini sağlamanın yanı sıra Türkiye’nin petrokimya sektöründeki cari açığını azaltmakta büyük rol oynuyor. Global olarak açıldığımız pazarlardaki ihracat başarımızla ülkemiz için en iyisini yapmaya devam ediyoruz. Ege Bölgesi’nin en büyük ihracatçısı unvanına sahip olmak, gelecekteki hedeflerimize ulaşmamızda bize yol gösterici olacak.”

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