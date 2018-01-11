Mobil Alışverişlerde En Çok Tercih Edilenler Açıklandı

2017 yılının ocak ve aralık ayları arasında yapılan alışveriş istatistikleri açıklandı. Verilere göre 2017 yılının en çok satın alınan ürünü ayakkabı oldu.

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, 2017 yılı alışveriş raporu ve medya yansımalarını inceledi. Geçtiğimiz yıl online alışveriş ve e-ticaret başlığıyla alakalı 16 bin 222 haber çıkışı tespit edilirken, mobil alışverişle alakalı 3 bin 679 haber çıkışı belirlendi. İnternet üzerinden kartla yapılan alışveriş miktarının artması ve e-ticaret hacminin ekonomiye katkısı medyanın en çok konuştuğu başlıklar oldu. Ajans Press’inkişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sağlayan mobil alışveriş uygulması Hopi’den ve medyada yer alan haberlerden elde ettiği bilgilere göre, geçtiğimiz yıl kullanıcılar en fazla ayakkabı satın alımı gerçekleştirirken, ayakkabıyı sırasıyla pantolon ve tişört takip etti.

Erkekler Daha Çok Alışveriş Yapıyor

İstatistiklere göre 2017 yılının en çok alışveriş yapanı da erkekler oldu. Tüm yaş gruplarında en fazla alışverişi 36-45 yaş aralığındaki erkekler gerçekleştirdi.2017 yılının en çok tercih edilen rengi yüzde 46 ile siyah olurken, siyahın ardından lacivert ve mavi en çok tercih edilen diğer renkler oldu.Kıyafet tarzında ise birincilik koltuğuna “casual” oturdu.

Tüm alışverişlerin yüzde 33’ü İstanbullular tarafından gerçekleştirilirken, en çok alışveriş yapan diğer iller ise sırasıyla Ankara ve İzmir oldu. Marmara Bölgesi’nde en çok alışverişi İstanbul’un ardından Bursa, İç Anadolu’da Ankara ve Konya, Ege Bölgesi’nde İzmir ve Denizli, Akdeniz’de Adana ve Antalya, Karadeniz’de ise Trabzon ve Samsun, Doğu Anadolu’da Ağrı ve Elazığ, Güneydoğu Anadolu’da Gaziantep ve Diyarbakır en çok alışveriş yapan şehirler oldu.

Alışveriş saatleri incelemesine göre çoğunun 16.00 ile 18.00 saatleri arasında yapıldığı görülürken verilere göre en çok alışveriş yapılan gün ise Pazar oldu. Ay bazında en fazla alışveriş Aralık ayında gerçekleştirilirken, en az alışveriş Şubat ayında oldu.Kullanıcıların yaklaşık %30 bir markadan alışveriş yaparken, %58’i alışverişi sadece bir mağazadan %42 si birden fazla mağazadan alışveriş yaptı. Hopi kullanarak alışveriş yapanların %61 ile IOS tabanlı mobil cihazlar iken %38 ile Android tabanlı cihazlar oldu.