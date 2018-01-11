TÜİK Beklenen Dış Ticaret Endeksi Verilerini Açıkladı

TÜİK 2017 yılı Kasım ayı “Dış Ticaret Endeksi” verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye’nin “İhracat Birim Değer Endeksi” Kasımda artış kaydetti. Dış ticaret haddi ise bir önceki yıla kıyasla 6,4 puanlık değer kaybetti.

İhracat Birim Değer Endeksi Kasımda Yüzde 4,2 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumunun açıklamasında İhracat Birim Değer Endeksi yılın 11. ayında yüzde 4,2’lik artış kaydetti. Aynı ayda dış ticaret haddi 104,5 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın dış ticaret haddiyse 110,9 olarak kayda geçmişti.

İhracat Birim Değer Endeksi dikkate alındığında, gıda, içecek ve tütündeki azalış, 2016’nın Kasımına kıyasla yüzde 4,6 oranında azaldı. Yakıt dışındaki ham maddelerde yüzde 0,2’lik artış kaydedildi. Aynı dönemde yakıtlardaki artış yüzde 24,8’e işaret etti. Bunların yanında içecek, tütün ve gıda dışındaki imalat sanayinde yüzde 5,2’lik artış belirlendi.

İthalat Birim Değer Endeksi Sonuçları

TÜİK’in açıklamasına göre “İthalat Birim Değer Endeksi” 2017’nin Kasımında, 2016’nın aynı ayına kıyasla yüzde 10,7’lik artış kaydetti. endeksin bir yıllık değişimi baz alındığında içecek, tütün ve gıdadaki azalış yüzde 2,5 oldu. Yakıt dışındaki ham maddelerdeki değişim yüzde 18,4’ü işaret eden artışa ev sahipliği yaptı. Aynı dönemde yakıttaki artış yüzde 32,7 olarak hesaplandı. İmalat sanayinin değişimi de içecek, gıda ve tütün dışında yüzde 5’lik artışa işaret etti.

Kasım Ayı İhracat Miktar Endeksi

Yapılan inceleme sonrasında Kasım ayına ilişkin “İhracat Miktar Endeksi” sonuçlarına da ulaşıldı. 2016’nın aynı ayı ile yapılan karşılaştırma sonuçları endeksin yüzde 6,6 oranında arttığını gösterdi. Bu kapsamda içecek, gıda ve tütündeki değişim yüzde 11,4’lük yükselişe işaret etti. Artış yakıtlarda da gözlemlendi. Yükseliş yüzde 1,1 olarak kayda alındı. Tütün, gıda ve içecek hariç tutulduğunda imalat sanayisindeki artış yüzde 10 oldu. Yakıt dışındaki ham maddelerde ise azalış tespit edildi. azlışın yüzde 1,7 olduğu ifade edildi.

İthalat Miktar Endeksi Arttı

İthalat Miktar Endeksi Kasımda yukarı yönlü hareket etti. Artış 2016’nın Kasımına göre yüzde 9,6 oldu. 2017 Kasımı ile 2016 Kasımı arasında yapılan karşılaştırmaya göre tütün, gıda ve içecekte yüzde 26,8’lik artış belirlendi. Ham maddeler yakıt çıkarıldığında yüzde 6,1’lik artış kaydetti. Yakıtların artışı yüzde 10 oldu. Aynı dönemler dikkate alındığında içecek, gıda ve tütün haricindeki imalat sanayi yüzde 9,2’lik artış yaşadı.