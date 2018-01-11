Z Jenerasyonu Mobil Ürünlere Çok Meraklı
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Z Jenerasyonu Mobil Ürünlere Çok Meraklı


Z Jenerasyonu Mobil Ürünlere Çok Meraklı
Z Jenerasyonu Mobil Ürünlere Çok Meraklı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-11 Saat: 12:04:56
Anasayfa Eko Gündem Z Jenerasyonu Mobil Ürünlere Çok Meraklı

Araştırmalara göre teknolojik ürünler dikkat çekerken Z kuşağının diğer nesle göre çok daha meraklı olduğunu ortaya koydu.

İstanbul, 11 Ocak 2018 – Japonya’nın en büyük dijital reklam teknoloji şirketi FreakOut, Z jenerasyonunun mobile olan ilgisini ve bu nesle ulaşmak için atılması gereken adımları açıklıyor. 1995 ila 2009 yılları arasında doğanların yer aldığı bu jenerasyon, yalnızca dijital olarak yaşamıyor, dijital olarak nefes alıyor. Birden fazla işi aynı yapabilme konusunda önceki nesillere göre daha başarılı olan bu neslin satın alma davranışlarına bakıldığında ise daha yaşlı insanlara göre beklentilerinin çok daha yüksek olduğu görülüyor. Bununla birlikte markalara bağlı olmak yerine markaların onlara bağlı olmasını bekliyorlar.

Mobil Satın Alma Z Jenerasyonundan Soruluyor

Google’ın Ipsos ile birlikte yaptığı çalışmaya göre, ABD pazarında Z jenerasyonu, 12 yaşlarında ilk akıllı telefonlarına sahip olarak bugüne kadarki en erken akıllı telefona sahip nesil olma özelliği taşıyor. Z jenerasyonunun 3’te ikisi online alışveriş gerçekleştirirken, yarısından fazlası telefonlarından alışveriş yapıyor. Kantar Millward Brown araştırmasına göre, önceliği mobil olan Z jenerasyonun yüzde 74’ü, günde bir saatten fazlasını mobil cihazlarında geçiriyor. Çok daha kısa süreli videolar izlemeyi tercih eden bu nesil reklam engelleme yazılımı yükleme konusunda ise önceki nesillere kıyasla daha hevesli görünüyor.

Z Jenerasyonu Gerçeğin Peşinde

Z jenerasyonu kendinden önceki tüm nesillerden önce akıllı telefon kullanmaya başladığına dikkat çeken FreakOut Türkiye Ülke Müdürü Okay Tuğ, “Google’ın Consumer Barometer verilerinde, 2017 yılında 25 yaş altı Türkiye’deki nüfusun yüzde 99’unun internete erişimi olduğu, yüzde 94’ün günlük olarak internete girdiği görülüyor. İnternet tüketiminin çoğunlukla mobil cihazlardan yapan bu nesil, kişiselleştirilmiş, çok daha gerçekçi, doğal reklamlar görmek istiyorlar” dedi. Tuğ, Z jenerasyonuna ulaşmak için dikkat edilmesi gereken 3 adımı şöyle özetliyor:

  • Mesajınızı sadeleştirin. Günde 100’den fazla sosyal medya hesaplarını kontrol eden nesle ulaşmak için olabildiğince yalın ve hızlı olmak gerekiyor. Mesajınızı verirken herhangi bir başka unsurun karışıklık yaratmasına izin vermeyin.
  • Gerçekçi olun. Daha önceki nesillerden farklı olarak idealleştirilmiş geleneksel kanallar yerine daha gerçekçi, kişiliğini yansıtan içerikler ilgi çekiyor.
  • Onları dahil edin. Yaratacağınız kampanyanın içerisine Z jenerasyonun da kendisinden katabilecekleri olduğunu unutmayın ve onlara fırsat tanıyın.

Mobil cihazlar için geliştirilen yeni nesil reklam çözümleri hakkında daha fazla bilgi için tr.foutap.com adresini kullanabilirsiniz.

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