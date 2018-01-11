Bumerang Kartal Projesi Hızla Yükseliyor

Bumerang şeklinde tasarlanan Bumerang Kartal projesi, Kartal Metrosu’nun yanı başında yükselişini sürdürüyor. Özkartallar A.Ş. güvencesiyle yükselen Bumerang Kartal projesinde 8. kattan itibaren tüm daire ve odalarda Adalar ve deniz manzarasının keyfine varılabiliyor.

Toplamda 40 katlı olan Bumerang Kartal projesi kapanmaz koru alanı ve deniz manzarası, stratejik konumu, avantajlı fiyatları ve benzersiz mimari özellikleriyle yerli ve yabancı yatırımcıları cezbediyor.

Bumerang Kartal, Seyir Terası, Cafeler, Toplantı Salonları, Yüzme Havuzları, Tenis Kortu, Fitness Center, Sauna, Buhar Odası-Masaj Odası, Türk Hamamı, Loby ve Danışma, Çamaşırhane, Mescitler, Yönetim Odaları, Sığınak, Açık ve Kapalı Otopark, profesyonel yönetim ile birlikte ofis ve konut anlayışında bir yaşam alanı da sunuyor.

E-5 üzerinde, Kartal Anadolu Adliyesinin tam karşısında konumlanan ve Kartal Adliye metro durağına 1 dakika yürüme mesafesinde yer alan Bumerang Kartal 40 katlı olup, 9 bin 650 metrekare arsa üzerinde konumlandırılmış 60 bin metrekarelik kapalı inşaat alanına sahip 190 adet bağımsız bölüm ve 14 adet mağazadan oluşuyor. 8’ncı katından itibaren Anadolu Yakası’nın cıvıl cıvıl adalar manzarasına hakim ofis ve daireler 64 metrekareden 374 metrekareye kadar büyüyebiliyor.

İstanbul’da yatırım yapmanın en avantajlı seçeneklerinden biri olan ve bitiş tarihi Aralık 2019 olarak belirlenen Bumerang Kartal Projesi’nde ofis ve konut alanlarının metrekare fiyatı 6 bin TL ile 12 bin 500 TL arasında değişiyor.

En son teknoloji ve akıllı bina sistemiyle donatılan projede ofis katları; mutfak ve ıslak zeminler tamamlanmış, zeminler ve tavanlar yapılmış, daire içi alanlarının bölümleri ise müşteri tercihine bırakılarak Shell & Core halinde iç dekorasyona hazır biçimde; konutlar ise anahtar teslim olarak hazırlanıyor.

Esnek ve fonksiyonel alan seçenekleri, yatırım değeri ve konsepti ile modern ofis ve konut anlayışının en üst seviyeye taşındığı Kartal Bumerang Projesi yaşam standardına yeni bir soluk getirmek isteyenler, farklı gayrimenkul projelerini takip eden yatırımcılar ve işverenler profilini hedefliyor.

Bumerang Kartal, Anadolu Yakası’nın en önemli merkezlerinden biri haline gelen Kartal’ın en prestijli lokasyonunda konumlandırıldı. Bumerang Kartal Projesi’nin kapanmaz adalar manzarasına sahip daireleri ve ofisleri, krediye uygun, yüzde 1 KDV avantajları ile şirket bünyesinde yüzde 40’u peşin, geri kalan yüzde 60’i proje bitiş tarihi olan, Aralık 2019'a kadar 0 komisyon ile vadelendiriliyor.