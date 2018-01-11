MÜSİAD Enerji Tasarrufu Konusunda Çağrı Yapıldı
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MÜSİAD Enerji Tasarrufu Konusunda Çağrı Yapıldı


MÜSİAD Enerji Tasarrufu Konusunda Çağrı Yapıldı
MÜSİAD Enerji Tasarrufu Konusunda Çağrı Yapıldı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-11 Saat: 12:19:22
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından yapılan çağrılarda Enerji Tasarrufu Haftası ile tasarruf çağrısı yapıldı.

Evlerimizde fişe takılı ve kapalı bekleyen elektronik ürünlerin hem aylık hem de yıllık bazda hatırı sayılır miktarda elektrik tükettiğine dikkat çeken MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, anlık ihmallerin büyük bir israfa yol açtığını belirtti. Kaan, “ TV, uydu kutusu ve fişe takılı kullanmadığımız çamaşır makinesi gibi cihazlar, cebimizden yılda yüzlerce liranın çıkmasına sebep oluyor. Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı'nın 2016 yılı rakamlarına göre bu tür stand-by durumundaki aletler nedeniyle ayda 11.1 TL yılda ise 134 TL cebimizden boşa gidiyor. Ortalama 100 TL'den 21 milyon hane sayımızla hesap ettiğimizde ise ülke olarak milli servetimiz olan 2.1 milyar TL kaybolup gidiyor" şeklinde konuştu.

Fişi Çek Yılda 134 TL Cebinde Kalsın

Herkesi bu kampanyaya katılmaya çağıran MUSİAD Başkanı Kaan, "Başta ev hanımlarımız olmak üzere, işçi, işveren ve memurlarımızla birlikte bu konuda önemli bir kamuoyu oluşturacağımıza inanıyorum. Fişi çekerken harcayacağımız ya da üşendiğimiz en fazla 3 saniye için, hem kendimizin hem de ülkemizin cebinden çıkacak paranın değerini bilelim" değerlendirmesinde bulundu.

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