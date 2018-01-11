Güney Kore’nin Kararı Kripto Parayı Tepetaklak Etti!
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Güney Kore’nin Kararı Kripto Parayı Tepetaklak Etti!


Güney Kore’nin Kararı Kripto Parayı Tepetaklak Etti!
Güney Kore’nin Kararı Kripto Parayı Tepetaklak Etti! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-11 Saat: 12:24:18
Anasayfa Borsa&Finans Güney Kore’nin Kararı Kripto Parayı Tepetaklak Etti!

Güney Kore kripto paralara yönelik yeni bir karar aldığını, kararın yasaklama yönünde olduğunu duyurdu.

Güney Kore kripto paralara yönelik yeni bir karar aldığını, kararın yasaklama yönünde olduğunu duyurdu.

Güney Kore’den Flaş Karar! Yasaklanıyor

Güney Kore hükümetinin bugünkü gündeminde kripto paralar yer aldı. Yılın ilk basın toplantısında bu paralara yönelik önemli bir karar alındığı açıklandı. Gwachean hükümetinin basınla bir araya geldiği toplantıda ülkenin Adalet Bakanı konuştu. Bakan Park Sang Ki, kripto para ile yapılan işlemleri kumara benzetti. Bakan konuşmasında hükümetin konuyla ilgili bir çalışma yaptığını, sanal paraların işlem gördüğü borsalara yönelik yasaklamanın söz konusu olacağını, hatta bu borsaların piyasadan silineceğini ifade etti. Bakanlığın bu kapsamdaki çalışmaları tamamladığı belirterek, “İlgili yasa tasarısını tamamladık” dedi.

Ülke Ekonomisine Katkıdan Çok Zararı Var

Bakanın açıklamasında, kripto paraların ülke ekonomisine katkısının az olduğuna da değinildi. Bunun yanında yatırımcıların kayıplarla karşı karşıya kaldığının altı çizildi. Park Sang Ki basın toplantısında, “Adalet Bakanlığı tüm bunları değerlendirerek, yeni bir yasa tasarısı için harekete geçti. Çalışmalarda sona gelindi ve ilgili tasarı tamamlandı” şeklinde konuştu. Güney Kore hükümetinin konuyla ilgili yaptığı çalışmaların ülke vatandaşlarını koruma amaçlı olduğuna vurgu yapan Sang Ki, “Güney Kore’de uzmanlar kripto para piyasasının büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu iddia ediyor. İddialar gündemi meşgul ederken, piyasadaki fiyat dalgalanmalar da gözlemlenenler arasında yer alıyor. Yetkililerden gelen uyarılarsa piyasaya olumsuz yansıyor. Bu sebepler dikkate alındığında bizler Güney Kore hükümeti olarak halkımızı kripto paralar ile ilgili uyarmaya devam edecek, bunun yanında somut adımlar atarak olumsuz etkilerin azalmasını sağlayacağız” dedi.

Etki Küresel Olacak

Güney Kore’nin Adalet Bakanının bu açıklamaları sonrasında, ülkedeki sanal para piyasasında ciddi gerilemeler kaydedildi. Uzmanlara göre ilgili yasa tasarısı yasallaşırsa, bunun etkileri sadece Güney Kore ile sınırlı kalmayacak. Dünyanın en kapsamlı kripto para piyasasına sahip olan ülke, küresel piyasayı da etkisi altına alacak.  

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