Litresi 5 Lira Olan Manda Sütü, Sağılmadan Alıcı Buluyor

Balıkesir, sağlanan desteklerle manda besiciliğine ağırlık verdi. Geçen yıllarda sayısı sadece 800 olan manda sayısı bugünlerde 3 bini geçti. Artan hayvan sayısı, manda sütü ve ürünlerinin üretim miktarlarına olumlu yansıdı. Kent genelinde üretilen manda sütünün litre fiyatı 5 TL olsa da, daha sağılmadan alıcı bulmaya başladı.

Manda Yetiştiren Çiftçi Sayısı Arttı

Balıkesir kent genelinde manda yetiştirildiği yapan kişi sayısında büyük artış kaydedildi. Yetiştirici sayısının artması manda sayısının da yükselmesini sağladı.

Manda Sütünün Litresi 5 Lira, Kaymağı 60 Lira!

Manda sütünün insan sağlığına faydaları saymakla bitmezken, sütün litre fiyatının 5 lira olduğu öğrenildi. Manda kaymağının litre fiyatı ise 60 liraya kadar çıkıyor. Bunların yanında manda sütünden üretilen yoğurt 9 liradan alıcı buluyor.

Manda peynirine olan yoğun ilgi her geçen gün biraz daha artarken, peynirinin kilogram fiyatı 35 liradan satışa sunuluyor. Bu sütle yapılan peynir ise yalnızca yazın üretilebiliyor.

Balıkesir ili genelinde manda yetiştirenler 5 farklı mahallede üretime devam ediyor. Manda sütü ve sütünden elde edilen kaymak, yoğurt ve peynir gibi sağlık deposu ürünler başta Bursa olmak üzere, İzmir ve Ankara’ya satılıyor.

Vatandaşların manda sütüne ve kaymağına olan ilgisinden memnun oldukları ifade eden yetiştiriciler, hayvan sayılarını devlet desteği ile artırdıklarını belirtiyor.

Manda Başına 250 Lira Destek

Konu hakkında bilgi aktaran Balıkesir Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı, 2010 yılında kent genelinde yetiştirilen manda sayısının sadece 800 olduğunu bugünkü sayınınsa 3 bini geçtiğini söyledi. Birlik Başkanı Hakkı Peltek, toplamı 3 bin baş olan mandanın 1.300 tanesinin Anadolu Mandası Islah Projesi desteklerinden yararlandığını, kalan sayınınsa HAYGEM tarafından desteklendiğini dile getirdi. Manda başına verilen desteğinse 250 TL olduğuna vurgu yaptı.