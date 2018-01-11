Litresi 5 Lira Olan Manda Sütü, Sağılmadan Alıcı Buluyor
Advert Advert Advert


Litresi 5 Lira Olan Manda Sütü, Sağılmadan Alıcı Buluyor


Litresi 5 Lira Olan Manda Sütü, Sağılmadan Alıcı Buluyor
Litresi 5 Lira Olan Manda Sütü, Sağılmadan Alıcı Buluyor Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-11 Saat: 12:52:46
Anasayfa Eko Gündem Litresi 5 Lira Olan Manda Sütü, Sağılmadan Alıcı Buluyor

Balıkesir, sağlanan desteklerle manda besiciliğine ağırlık verdi. Geçen yıllarda sayısı sadece 800 olan manda sayısı bugünlerde 3 bini geçti. Artan hayvan sayısı, manda sütü ve ürünlerinin üretim miktarlarına olumlu yansıdı. Kent genelinde üretilen manda sütünün litre fiyatı 5 TL olsa da, daha sağılmadan alıcı bulmaya başladı.

Balıkesir, sağlanan desteklerle manda besiciliğine ağırlık verdi. Geçen yıllarda sayısı sadece 800 olan manda sayısı bugünlerde 3 bini geçti. Artan hayvan sayısı, manda sütü ve ürünlerinin üretim miktarlarına olumlu yansıdı. Kent genelinde üretilen manda sütünün litre fiyatı 5 TL olsa da, daha sağılmadan alıcı bulmaya başladı.

Manda Yetiştiren Çiftçi Sayısı Arttı

Balıkesir kent genelinde manda yetiştirildiği yapan kişi sayısında büyük artış kaydedildi. Yetiştirici sayısının artması manda sayısının da yükselmesini sağladı.

Manda Sütünün Litresi 5 Lira, Kaymağı 60 Lira!

Manda sütünün insan sağlığına faydaları saymakla bitmezken, sütün litre fiyatının 5 lira olduğu öğrenildi. Manda kaymağının litre fiyatı ise 60 liraya kadar çıkıyor. Bunların yanında manda sütünden üretilen yoğurt 9 liradan alıcı buluyor.

Manda peynirine olan yoğun ilgi her geçen gün biraz daha artarken, peynirinin kilogram fiyatı 35 liradan satışa sunuluyor. Bu sütle yapılan peynir ise yalnızca yazın üretilebiliyor.

Balıkesir ili genelinde manda yetiştirenler 5 farklı mahallede üretime devam ediyor. Manda sütü ve sütünden elde edilen kaymak, yoğurt ve peynir gibi sağlık deposu ürünler başta Bursa olmak üzere, İzmir ve Ankara’ya satılıyor.

Vatandaşların manda sütüne ve kaymağına olan ilgisinden memnun oldukları ifade eden yetiştiriciler, hayvan sayılarını devlet desteği ile artırdıklarını belirtiyor.

Manda Başına 250 Lira Destek

Konu hakkında bilgi aktaran Balıkesir Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı, 2010 yılında kent genelinde yetiştirilen manda sayısının sadece 800 olduğunu bugünkü sayınınsa 3 bini geçtiğini söyledi. Birlik Başkanı Hakkı Peltek, toplamı 3 bin baş olan mandanın 1.300 tanesinin Anadolu Mandası Islah Projesi desteklerinden yararlandığını, kalan sayınınsa HAYGEM tarafından desteklendiğini dile getirdi. Manda başına verilen desteğinse 250 TL olduğuna vurgu yaptı. 

balıkesir manda yetiştiriciliği manda kaymağı manda sütü manda yoğurdu manda sütü fiyatı
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Sağlık Bakanı Demircan’dan Açıklama! 55 Bin Yeni İstihdam!
Sağlık Bakanı Demircan’dan Açıklama! 55 Bin Yeni İstihdam!
TÜİK Beklenen Dış Ticaret Endeksi Verilerini Açıkladı
TÜİK Beklenen Dış Ticaret Endeksi Verilerini Açıkladı