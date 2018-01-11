Caffe Nero CEO'su Değişti

İngiliz kahve zinciri Caffè Nero’nun Türkiye operasyonunu Ahmet Yanıkoğlu yönetecek. Perakende sektöründe 25 yılı aşkın tecrübesi bulunan ve 2005 yılından bu yana Watsons Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Yanıkoğlu, 2 Ocak 2018 itibariyle Caffè Nero CEO’luğunu üstlendi.

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Ahmet Şükrü Yanıkoğlu, ardından Ecole Polytechnique de Montréal’de proje yönetimi eğitimi aldı. İş hayatına başladığı Generali Sigorta A.Ş.’de kısa sürede Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna yükselen Ahmet Yanıkoğlu, sonrasında kendi işini kurmak amacıyla bu görevinden ayrıldı.

Perakendede kişisel bakım ve kozmetik alanında mağazalaşma trendinin yükseleceğini öngören Yanıkoğlu, 1993 yılında Türkiye’nin ilk güzellik ve kişisel bakım perakende zinciri olarak faaliyete geçen Cosmo Shop’un kurucu ortakları arasında yer aldı. Cosmo Shop’un 2005 yılında alanında dünya lideri olan A.S. Watson Grubu’na devredilmesinden sonra Watsons Türkiye Genel Müdürü olarak görevini sürdürdü ve markanın Türkiye’de 86 şehirde 330 mağazalı bir zincir haline gelmesini sağladı.

Caffé Nero’nun Türkiye’deki hisselerinin tümü, 2015 yılında global Caffé Nero ağı tarafından devralınmış ve yeni bir yapılanmaya geçilmişti. Süreç içinde atılan güçlü adımlardan sonuncusu da yönetim kadrosuna Ahmet Yanıkoğlu gibi deneyimli bir ismi dahil etmek oldu.Yanıkoğlu, Caffè Nero’nun kısa ve uzun vadeli büyüme hedefleri doğrultusunda şirketin mevcut potansiyelini değerlendirmek amacıyla yenilikçi bir vizyon oluşturacak. Bu kapsamda, Caffè Nero’nun beğenilen ürün ve hizmet kalitesini ve teknoloji kullanımı gibi fark yaratan özelliklerini daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştırmak için zinciri geliştirecek.