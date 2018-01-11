Dünyanın En Büyük Teknoloji Fuarında Elektrik Krizi!
Advert Advert Advert


Dünyanın En Büyük Teknoloji Fuarında Elektrik Krizi!


Dünyanın En Büyük Teknoloji Fuarında Elektrik Krizi!
Dünyanın En Büyük Teknoloji Fuarında Elektrik Krizi! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-11 Saat: 13:17:19
Anasayfa Eko Gündem Dünyanın En Büyük Teknoloji Fuarında Elektrik Krizi!

Teknolojinin en prestijli fuarı olarak bilinen CES 2018 (Tüketici Elektriği Fuarı), kapılarını Las Vegas’ta açtı. Kentte devam eden sağanak yağmur ise fuar alanının kararmasına neden oldu.

Teknolojinin en prestijli fuarı olarak bilinen CES 2018 (Tüketici Elektriği Fuarı), kapılarını Las Vegas’ta açtı. Kentte devam eden sağanak yağmur ise fuar alanının kararmasına neden oldu.  

Teknoloji Fuarı Elektriksiz Kaldı

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı hava şartlarına teslim oldu. Teknolojinin kıyasıya yarıştığı fuar alanına tam 2 saat boyunca elektrik verilemedi.

Teknolojinin Liderleri Elektrik Kesintisine Teslim Oldu

ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyanın en büyük ve en prestijli teknoloji fuarı ilginç anlara ev sahipliği yaptı. Fuara teknolojinin lider isimleri katılım göstererek, son ürünlerini tanıtmak için stantların başına geçti.

Fakat kentte devam eden şiddetli yağış, dün bazı alanların kapatılmasına neden oldu. Fuardan bugün gelen haberler ise bundan daha ilginçti. 2018 yılı teknolojilerinin sergilendiği Tüketici Elektriği Fuarında, elektrikler gitti. Kesinti iki saat kadar devam etti. Elektriklerin kesilmesi fuar alanında olan ziyaretçilere ve firmalara zor anlar yaşattı. Alınan bilgilere göre fuar alanını ziyaret etmek için alana gelen konuklar, hızlı bir şekilde alan dışına çıkarıldı.

CES 2018’i organize eden firmaların yetkilileri elektrik kesintisi sonrasında açıklama yapmak zorunda kaldı. Yetkililerin ifadelerine göre, kesintinin nedeni sağanak yağış olarak belirtildi.

Fuar Ziyaretçileri Tepki Verdi

Tüketici Elektriği Fuarının organizatör isimleri arasında yer alan Tüketim Teknolojisi Birliği de açıklama yapanlardan oldu. Birlik, yaşananlar nedeniyle fuara gelen tüm ziyaretçilerden özür diledi. Katılımcılarsa organizasyonda eksiklikler olduğunu, teknoloji fuarında elektrik kesintisi yaşanmasının trajikomik olduğunu ifade etti. Bazı misafirlerse duruma tepki vererek, “Daha fazla tedbir alınması gerekirdi” şeklinde konuştu. 

ces 2018 tüketici elektriği fuarı abd las vegas elektrik kesinti
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Sağlık Bakanı Demircan’dan Açıklama! 55 Bin Yeni İstihdam!
Sağlık Bakanı Demircan’dan Açıklama! 55 Bin Yeni İstihdam!
TÜİK Beklenen Dış Ticaret Endeksi Verilerini Açıkladı
TÜİK Beklenen Dış Ticaret Endeksi Verilerini Açıkladı