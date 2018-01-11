Dünyanın En Büyük Teknoloji Fuarında Elektrik Krizi!

Teknolojinin en prestijli fuarı olarak bilinen CES 2018 (Tüketici Elektriği Fuarı), kapılarını Las Vegas’ta açtı. Kentte devam eden sağanak yağmur ise fuar alanının kararmasına neden oldu.

Teknoloji Fuarı Elektriksiz Kaldı

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı hava şartlarına teslim oldu. Teknolojinin kıyasıya yarıştığı fuar alanına tam 2 saat boyunca elektrik verilemedi.

Teknolojinin Liderleri Elektrik Kesintisine Teslim Oldu

ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyanın en büyük ve en prestijli teknoloji fuarı ilginç anlara ev sahipliği yaptı. Fuara teknolojinin lider isimleri katılım göstererek, son ürünlerini tanıtmak için stantların başına geçti.

Fakat kentte devam eden şiddetli yağış, dün bazı alanların kapatılmasına neden oldu. Fuardan bugün gelen haberler ise bundan daha ilginçti. 2018 yılı teknolojilerinin sergilendiği Tüketici Elektriği Fuarında, elektrikler gitti. Kesinti iki saat kadar devam etti. Elektriklerin kesilmesi fuar alanında olan ziyaretçilere ve firmalara zor anlar yaşattı. Alınan bilgilere göre fuar alanını ziyaret etmek için alana gelen konuklar, hızlı bir şekilde alan dışına çıkarıldı.

CES 2018’i organize eden firmaların yetkilileri elektrik kesintisi sonrasında açıklama yapmak zorunda kaldı. Yetkililerin ifadelerine göre, kesintinin nedeni sağanak yağış olarak belirtildi.

Fuar Ziyaretçileri Tepki Verdi

Tüketici Elektriği Fuarının organizatör isimleri arasında yer alan Tüketim Teknolojisi Birliği de açıklama yapanlardan oldu. Birlik, yaşananlar nedeniyle fuara gelen tüm ziyaretçilerden özür diledi. Katılımcılarsa organizasyonda eksiklikler olduğunu, teknoloji fuarında elektrik kesintisi yaşanmasının trajikomik olduğunu ifade etti. Bazı misafirlerse duruma tepki vererek, “Daha fazla tedbir alınması gerekirdi” şeklinde konuştu.