Boyner 'Anchor Mağaza' Ödülünü Aldı
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Boyner 'Anchor Mağaza' Ödülünü Aldı


Boyner 'Anchor Mağaza' Ödülünü Aldı
Boyner 'Anchor Mağaza' Ödülünü Aldı Elif İşçi - Tarih: 2018-01-11 Saat: 13:52:11
Anasayfa Şirketler Boyner 'Anchor Mağaza' Ödülünü Aldı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından gerçekleştirilen çalışma sonrasında Boyner Mağazalar Zinciri 'Anchor Mağaza' ödülünü aldı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin (AYD) Akademetre işbirliğiyle bu yıl 9.’sunu düzenlediği “AVM’lerde En Beğenilen ve Tercih Edilen Perakende Markaları”araştırması sonuçlandı. 14 ilde 1067 kişi ile yüz yüze görüşme yapılarak gerçekleştirilen araştırmada Boyner Büyük Mağazacılık, “Anchor Mağaza” ödülünün sahibi oldu.

AYD tarafından 9 Ocak tarihinde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Bülent Başaran: “AYD ve Akademetre tarafından 9 yıldır düzenlenen ve perakende sektörünün nabzını tutan böylesine önemli bir araştırmada Boyner Büyük Mağazacılık olarak “Anchor Mağaza” ödülüne layık görülmekten dolayı çok mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Böyle bir ödülün tüm Türkiye çapında, tüketicilere sorularak yapılan bir araştırma ile gelmesi bizleri daha da mutlu etti. 1981 yılından bu yana Türkiye’de perakendenin büyümesine, gelişmesine ve gelecek vadeden bir sektör olmasına çok gayret ettik, büyük bir şevkle bu yolda çalışmaya halen devam ediyoruz. Perakende ve mağazacılık adına başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum.”dedi.

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