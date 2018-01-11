Sağlık Bakanı Demircan’dan Açıklama! 55 Bin Yeni İstihdam!
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Sağlık Bakanı Demircan’dan Açıklama! 55 Bin Yeni İstihdam!


Sağlık Bakanı Demircan’dan Açıklama! 55 Bin Yeni İstihdam!
Sağlık Bakanı Demircan’dan Açıklama! 55 Bin Yeni İstihdam! Seda Polat - Tarih: 2018-01-11 Saat: 13:56:45
Anasayfa Personel Alımları Sağlık Bakanı Demircan’dan Açıklama! 55 Bin Yeni İstihdam!

Bakan Ahmet Demircan konu ile ilgili açıklamayı yapan isim oldu. Bakan 2018 yılında yaklaşık olarak 55 bin kişinin işe alınacağını belirtti. İşe alınacak kadrolar arasında ise doktor, sağlık çalışanı, ebe ve hemşirelerin olacağını belirtti.

Bakan Ahmet Demircan konu ile ilgili açıklamayı yapan isim oldu. Bakan 2018 yılında yaklaşık olarak 55 bin kişinin işe alınacağını belirtti. İşe alınacak kadrolar arasında ise doktor, sağlık çalışanı, ebe ve hemşirelerin olacağını belirtti.

Anadolu Ajansı Editör Masası’na katılan Demircan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Mevsimler grip noktasına değinen Demircan, ülkemizin şu anda olumsuz bir noktada olmadığını belirtti. Ülkede aşırı bir yaygınlık, bir tehdidin olmadığını söyleyen Bakan, tehdidin söz konusu olmadığını hatta iyi bir durumda olduğumuzdan bahsetti.

Antibiyotik kullanımına da değinen Bakan, bu konuda yapılan çalışmaların ülkede olumlu sonuçlar verdiğine dikkat çekti. Reçete antibiyotik oranında geçen yıllara göre azalma olduğunu söyleyen Bakan, bu düşüşün devam ettiğini de belirtti. Bu konuda başarılı bir oran yakaladıklarının da altını çizdi.

Yoğun Bakım Sayısı ve Sağlık Çalışanı Sayısı Artacak!

Aşı konusuna da değinen Bakan Demircan, aşının toplum sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinden bahsetti ve aşıya karşı çıkmanın önemli derecede sakıncalı olduğunu söyledi.

Günlerdir dünya gündeminde olan Zika virüsünden de bahseden Bakan, bunun yeni görülen virütik bir rahatsızlık olduğunu belirtti. Bakanlığın çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Bakan, gerekli çalışmaların titizlikle yapıldığına da dikkat çekti.

Yoğun bakım hasta sayısını artırmaya deva edeceklerini söyleyen Bakan, sağlık personel sayısının da artmasını istediklerini belirtti. 2017 yılından 2018 yılına aktarılan 10 bin işçi çalışanı alacaklarını söyleyen Bakan, 2018 yılı için de 9 bin kontenjan verildiğini açıkladı. Yaklaşık olarak 55 bin çalışan alacaklarını söyleyen Bakan, taşeron sisteminin kalmasının ardından şimdiki sistemi yeniden gözden geçireceklerine de dikkat çekti. 

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