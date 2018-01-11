Kanal İstanbul Hakkında Yeni Gelişme!

Bakan Ahmet Arslan, Kanal İstanbul yatırımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Arslan, Kanal İstanbul’un çalışmalarında artık sona gelindiğini ve birkaç gün içinde açıklamanın yapılacağını belirtti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşeme Bakanı Ahmet Arslan, gündeme yönelik soruları yanıtladı. TRT Haber’de soruları yanıtlayan Bakan, Kanal İstanbul ile ilgili de soruları cevapladı.

CHP’nin köprüler için verdiği geçiş ücretlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Bakan, otoyol ücretinin 38 lira 75 kuruş olduğunu belirtti. Bunun yanında köprüsünden geçmenin ücretinin ise 30 lira olduğunu, yani git gel yapıldığında toplamda 60 lirayı bulduğunu ancak CHP’nin bunu 82 lira olarak gösterdiğini söyledi. Bakan bu rakamın tırlar için geçerli olduğunu belirtti.

Üçüncü Havalimanı Cumhuriyeti Kutlayacak!

Üçüncü havalimanı da Bakan’ın sözünü ettiği konular arasındaydı. Yeni havalimanında şu anda %78 oranlarına ulaştıklarını söyleyen Bakan, bu havalimanını Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde açmayı planladıklarını belirtti. Burası açıldığında Atatürk Havalimanı’nın da buraya taşınacağını söyleyen Bakan, bu havalimanında yılda 200 milyon kişiye hizmet sunulacağını belirtti.

Bakan üçüncü havalimanı havalimanının Marmaray’a bağlanacağı müjdesini de verdi.

Kanal İstanbul hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan, beş alternatif üzerinde çalıştıklarını ve bu çalışmalarda sona gelindiğini söyledi. Kanal İstanbul projesinin tamamlandığını söyleyen Bakan, konu ile ilgili açıklamanın birkaç gün içerisinde paylaşılacağını da belirtti. Kanal İstanbul’un çevresindeki problemden de bahseden Bakan, buradaki yapılaşmayı kentsel dönüşüm ile halledeceklerini de belirtti.

Şimdi ise gözler Kanal İstanbul ile ilgili gelecek olan habere çevrildi. Açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak.