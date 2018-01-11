Kanal İstanbul Hakkında Yeni Gelişme!
Advert Advert Advert


Kanal İstanbul Hakkında Yeni Gelişme!


Kanal İstanbul Hakkında Yeni Gelişme!
Kanal İstanbul Hakkında Yeni Gelişme! Seda Polat - Tarih: 2018-01-11 Saat: 14:18:13
Anasayfa Eko Gündem Kanal İstanbul Hakkında Yeni Gelişme!

Bakan Ahmet Arslan, Kanal İstanbul yatırımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Arslan, Kanal İstanbul’un çalışmalarında artık sona gelindiğini ve birkaç gün içinde açıklamanın yapılacağını belirtti.

Bakan Ahmet Arslan, Kanal İstanbul yatırımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Arslan, Kanal İstanbul’un çalışmalarında artık sona gelindiğini ve birkaç gün içinde açıklamanın yapılacağını belirtti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşeme Bakanı Ahmet Arslan, gündeme yönelik soruları yanıtladı. TRT Haber’de soruları yanıtlayan Bakan, Kanal İstanbul ile ilgili de soruları cevapladı.

CHP’nin köprüler için verdiği geçiş ücretlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Bakan, otoyol ücretinin 38 lira 75 kuruş olduğunu belirtti. Bunun yanında köprüsünden geçmenin ücretinin ise 30 lira olduğunu, yani git gel yapıldığında toplamda 60 lirayı bulduğunu ancak CHP’nin bunu 82 lira olarak gösterdiğini söyledi. Bakan bu rakamın tırlar için geçerli olduğunu belirtti.

Üçüncü Havalimanı Cumhuriyeti Kutlayacak!

Üçüncü havalimanı da Bakan’ın sözünü ettiği konular arasındaydı. Yeni havalimanında şu anda %78 oranlarına ulaştıklarını söyleyen Bakan, bu havalimanını Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünde açmayı planladıklarını belirtti. Burası açıldığında Atatürk Havalimanı’nın da buraya taşınacağını söyleyen Bakan, bu havalimanında yılda 200 milyon kişiye hizmet sunulacağını belirtti.

Bakan üçüncü havalimanı havalimanının Marmaray’a bağlanacağı müjdesini de verdi.

Kanal İstanbul hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan, beş alternatif üzerinde çalıştıklarını ve bu çalışmalarda sona gelindiğini söyledi. Kanal İstanbul projesinin tamamlandığını söyleyen Bakan, konu ile ilgili açıklamanın birkaç gün içerisinde paylaşılacağını da belirtti. Kanal İstanbul’un çevresindeki problemden de bahseden Bakan, buradaki yapılaşmayı kentsel dönüşüm ile halledeceklerini de belirtti.

Şimdi ise gözler Kanal İstanbul ile ilgili gelecek olan habere çevrildi. Açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak. 

kanal istanbul üçüncü havalimanı
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Sağlık Bakanı Demircan’dan Açıklama! 55 Bin Yeni İstihdam!
Sağlık Bakanı Demircan’dan Açıklama! 55 Bin Yeni İstihdam!
TÜİK Beklenen Dış Ticaret Endeksi Verilerini Açıkladı
TÜİK Beklenen Dış Ticaret Endeksi Verilerini Açıkladı