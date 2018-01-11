Türkiye Yerli Otomobiline Sahip Çıkıyor! Yerli Otomobile Sipariş Yağıyor!

Yerli otomobil konusu geçtiğimiz günlerde oldukça gündemde kalan bir konuydu. Yerli otomobili kimin üreteceği, ne zaman ve nerede üretileceği bir bir açıklandı. 2021 yılında Türkiye’de yol üstünde görmeye başlayacağımız bu yerli otomobile vatandaşlardan ve kurumlardan yoğun ilgi yağdı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yerli otomobil için sipariş yağdı.

Türkiye’ni ilk yerli otomobili olacak bu çalışmada, şirketleşme çalışmaları son hızla devam ediyor. Bu çalışmaların devam etmesinin yanı sıra vatandaşlardan ve kurumlardan Bakanlığa sipariş yağıyor.

Yerli Otomobile Sayısız Sipariş!

Konu ile ilgili açıklamayı yapan Bakan Özlü, yerli otomobil siparişinin hem kurumlardan hem de vatandaşlar tarafından geldiğini belirtti. Verilen siparişlerin yani sıra kurum ve vatandaşların, yerli otomobil projesinde yer almak istediklerini de bildirdi.

Günlerce süren beş babayiğit belirleme gündeminin ardından Cumhurbaşkanı’nın açıklamasıyla bu firmaların kimler olduğu açıklanmıştı. Bu kişilerin açıklanmasının ardından da borsa bir hayli canlanmıştı.

Yerli otomobilin kim tarafından üretileceğinin açıklanmasının ardından, en önemli soru bu yerli otomobilin nerde üretileceği oldu. yerli otomobilin üretilmesi için birçok yer gösterildi, hatta belediyelerden destek yağdı. Bazı belediyeler arsa verebileceklerini belirtirken, bazısı da jeopolitik konumlarından dolayı kendilerinin tercih edilmesini istedi.

Tüm çalışmaların sürdüğü yerli otomobilde yer problemi hala çözüme kavuşmadı. Yani yerli otomobilin nerde üretileceği henüz netleştirilmedi. Henüz üretim bandına bile sahip olmayan yerli otomobil binlerce araç siparişi aldı. Türkiye hem yatırımcısının hem de yerli otomobilinin arkasında durduğunu ise böyle anlattı.