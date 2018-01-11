Tavuk Dünyası 2018 Yılı Hedeflerini Açıkladı

2017 yılını Türkiye’nin farklı şehirlerinde açtığı 38 yeni restoranıyla tamamlayan ve kesintisiz büyümesiyle 36 şehirde 143 restorana ulaşan Tavuk Dünyası, yıl bitmeden İzmir’deki yatırımlarına da bir yenisini ekledi. Tavuk Dünyası Forum Bornova’da hizmete açtığı yeni restoranıyla birlikte İzmir’deki lezzet noktalarının sayısını 6’ya çıkardı.

Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu: “Çok seçkin bir yeme-içme alışkanlığına sahip İzmirli konuklarımızı, şimdi de Forum Bornova’da açılan yeni restoranımızda ağırlamaya başladık. Şu anda İzmir’de her ay yaklaşık 60 bin konuğumuzu ağırladığımız 6 restoranımızla hizmet veriyoruz. Ancak İzmir bizim için yatırımlarımız açısından önemli bir şehir. Bu kapsamda da 1-2 yıl içinde yapılacak yeni yatırımlarla birlikte İzmir’de 12 restorana ulaşmayı hedefliyoruz.”

Ayrıcalıklı konseptiyle yeme-içme sektöründe fark yaratan Tavuk Dünyası, 2017 yılında gerçekleştirdiği yatırımlarıyla kesintisiz büyümesini sürdürdü. Tavuk Dünyası yıl boyunca Türkiye’nin 17 farklı şehrinde açtığı 38 yeni şubesiyle birlikte 2017’yi 36 şehirde 143restoranıyla hizmet veren bir marka olarak tamamladı.

Tavuk Dünyası’nın 2017’nin hemen sonunda İzmir’de Bornova Forum’da hizmete açtığı yepyeni restoranıyla birlikte İzmir’deki lezzet noktalarının sayısını da 6’ya çıkardı. Tavuk Dünyası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Faralyalı ve Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu Bornova Forum restoranının açılışı vesilesiyle İzmirli basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tavuk Dünyası olarak bir önceki yılda kazandıkları büyüme hızını kesintisiz bir şekilde 2017 yılına da taşıdıklarını ifade eden Volkan Mumcu, açıklamalarına 2017 yılının kısa bir değerlendirmesini yaparak başladı: “Farklı lezzetleri ve konseptiyle yeme-içme sektörüne yepyeni bir soluk getiren markamız, sektörde de kendine yeni bir kulvar açtı. Müşterilerimizi çok özel reçetelerle hazırlanmış ve uluslararası ödüllere de sahip lezzetlerimizle; kendilerini rahat ve keyifli bir restoran atmosferinde; üstelik de ‘uygun bir fiyat’ ile ağırlıyoruz.

2017 yılında da gerek müşterilerimiz gerekse de yatırımcılarımızın bize gösterdiği teveccühle birlikte, hızlı büyümemizi sürdürdük. Kapılarını açtığımız 38 yenirestoranımızla beraber 2017’yi, %60’lık bir ciro büyümesi ve 340 milyon TL’ye ulaşan ciromuz ile kapattık. Düzce, Edirne, Zonguldak, Erzurum, Batman, Ordu ve Mersin’de açtığımız ilk şubelerimizle bu bölgelerdeki konuklarımızı da ödüllü lezzetlerimizle buluşturmaya başladık. Ocak başında 2018’in ilk yatırımı olarak Kocaeli’nde açılan restoranımızla birlikte; şu anda Türkiye’de 36 farklı şehirde 144 restoranı ile hizmet veren bir markayız.”

İzmir restoranlarında her ay 60 bin kişiyi ağırlayan Tavuk Dünyası için İzmir, yatırımdaki önemini korumaya devam ediyor

Açıklamalarına İzmir özelindeki hedefleriyle ilgili bilgiler vererek devam eden Volkan Mumcu; “Çok seçkin bir yeme-içme alışkanlığına sahip İzmirli konuklarımızı, şehrin farklı noktalarında hizmet veren şubelerimize ek olarak şimdi de Forum Bornova’daki yeni restoranımızda ağırlamaya başladık.

İzmir’e ilk yatırımımız 2012 yılında İzmir Optimum AVM’de açtığımız restoranımız olmuştu. Bu ilk şubemizle birlikte İzmirli konuklarımızın gösterdiği ilgiyle yatırımlarımızı artırarak sürdürdük. Şu anda İzmir’de Optimum AVM, Agora AVM, Tesco Kipa AVM, Mavi Bahçe AVM, İzmir Forum AVM ve İzmir’in seçkin turizm beldesi Alaçatı’da hizmet veren 6 şubemizde, her ay yaklaşık 60 bin İzmirli konuğumuzu ağırlıyoruz. İzmir bizim için yatırımlarımız açısından önemli bir şehir. 1-2 yıl içinde yapılacak yeni yatırımlarla birlikte İzmir’de 12 restorana ulaşmayı hedefliyoruz.”

Volkan Mumcu açıklamalarının sonunda Türkiye’de en çok ciro yapan restoranlarının da İzmir’de olduğunu söyleyerek sözlerini şu şekilde tamamladı: “Bu kadar kısa sürede İzmirli konuklarımızın bu derece sevdiği ve tercih ettiği bir marka olmak bizler için gerçekten de gurur verici. Şu anda var olan restoranlarımızda 150 kişi hizmet veriyor. Yeni yatırımlarımız kapsamında açılacak restoranlarımızla bu sayıyı 300’e çıkaracağız. Yapacağımız yeni yatırımlarla bölge ekonomisi ve istihdamına katkımızı artıracak olmak bizler için aynı zamanda heyecan verici. Önümüzdeki dönemde de İzmirli konuklarımızı hem ödüllü lezzetlerimizle buluşturmaya hem de sunduğumuz rahat ve keyifli restoran atmosferiyle kendileri için en seçkin lezzet ve sosyalleşme noktaları olmayı sürdürmeyi amaçlıyoruz. “