Devlet Asker Ailelerine Müjdeyi Verdi! Ücret Alınmayacak!

Asker ailelerine sevindirici haber Bakan Ahmet Arslan’dan geldi. Bakan Arslan, askerde vatani görevini yapmakta olan kişilerin anne ve babalarının, eşlerinin ve kardeşlerinin askerlere göndereceği kargo ve mektup hizmetinden herhangi bir ücret alınmaması yönünde kanun değişikliğine gideceklerini belirtti. Bakan Arslan konu ile ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü de söyledi.

Meclis Genel Kurulu’nda milletvekillerinin sözlü sorunlarına cevap veren Bakan Arslan, vatani görevlerini yerine getirmekte olan askerlerin gönderileriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Görme engellilere özgü yazı içeren gönderiler ile askeri nitelikteki öğrencilerin, er ve sözleşmeli erbaşların ve bunun yanında uzman erbaşların hariç tutulduğu er ve erbaşların 100 grama kadar ulaşan ağırlıktaki gönderilerinin posta ücretlerinden muaf olduğunu söyledi. Bu kanunda düzenlemeye gideceklerini söyleyen Bakan, asker baba ve annelerinin, kardeşlerinin ve eşlerinin askeri görevlerini yerine getirmekte olan askerlere göndereceği kargo ve mektup gönderilerinden bir ücret alınmaması yönünde çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Ovit ve Yüksek Hızlı Tren Konusuna da Değindi!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı bu haberin yanında başka konulara da değindi. İzmir- Ankara yüksek hızlı tren projesinden de bahseden Bakan, bu projenin altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Altyapı çalışmalarında genel olarak %28 oranında ilerleme kat ettiklerini söyleyen Bakan, hattın 2020 yılında tamamlanmasını planladıklarını söyledi.

Ovit Tüneli’nden de bahseden Bakan, Ovit’in ülkemizin şu an bitmek üzere olan en uzun tüneli olduğundan bahsetti. Tek tüpünün mevsim şartları dikkate alınarak kullanıma açıldığını söyleyen Bakan, diğer tüpünde ilkbaharın gelmesiyle birlikte açılacağını söyledi.