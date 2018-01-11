Son Yıllarda Beyin Göçü Artıyor

Türkiye, özellikle son yıllarda büyük bir beyin göçü yaşamaktadır. Üniversite mezunları için azalan iş imkanları,iktidarın kutuplaştırıcı ve baskıcı toplumsal politikaları, insan haklarının ve özgürlüklerin azalması gibi nedenlerle ülkemiz bizleri geleceğe taşıyacak olan nitelikli insanlarını başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine göçe zorlamaktadır. Genç işsizliğinin yüzde 20,6 ile yüksek bir oranda olduğunu dikkate aldığımızda Ak Parti iktidarının reformları durdurup kendi bildiğini herkesin doğrusu sanrısına kapılmasıyla eğitimli gençlerimiz belirsiz bir gelecek algısına teslim edilmiştir. Genç ve eğitimli nüfusumuz hayatın, koşulların, bu ülkede değil, başka bir yerde olduğuna dair kabulle geleceklerini yurtdışında görmeye başlamışlardır.

İyi eğitim görmüş, düşünen, üreten, kalifiye iş gücünün araştırma yapmak veya çalışmak amacıyla en verimli oldukları dönemde bir başka ülkeye gidip geri dönmemeleri gelişmekte olan Türkiye için telafisi imkansız büyük bir kayıptır. Muasır medeniyet seviyesine ulaşmakta ülkemiz ekonomik ve sosyal kalkınmaları için doktor, mühendis, bilim adamı ve idareciler gibi yüksek nitelikte insan göçüne şiddetle muhtaçken, onları etkili bir biçimde kullanamamakta ve gelişmiş memleketlere göndererek büyük mali kayıplara uğramaktadır.

Sahip olduğu genç ve dinamik nüfus potansiyeliyle bilimden sanata, spordan teknolojiye bölgesinin ve dünyanın önde gelen güçlü ve etkili ülke olması gereken Türkiye, Ak Parti’nin başta akademik ve bilimsel kurumlardaki liyakatten uzak taraflı tutumları, kadın hakları, basın ve ifade özgürlüğü, bilimsel ve akademik düşünce hürriyeti alanındaki baskıcı siyaseti bu toprağın zeki ve yetenekli insanlarını yurdundan uzaklaştırarak geleceğimizi ne yazık ki karartmaktadır.

İktidar beyin göçü gibi ciddi bir sorunu anlamaktan, yönetmekten ve engellemeye dair tedbirler almaktan çok uzaktır. Beyin göçü ekonomisi, beyin göçü sosyolojisi üzerinde düşünemeyen bürokratlar ve siyasiler yüzünden birbirinden kıymetli, nitelikli ve yetenekli gençlerimiz, insanlarımız gelişmiş ülkelere gitmekte ve sahip oldukları potansiyellerini yurt dışında harcamak zorunda kalmaktadırlar.

Bir gençlik ve kadın hareketi olan İyi PARTİ, Türkiye’nin nitelikli beyinlerinin göçüne karşı mevcut iktidarı düşünmeye ve gereğini yapmaya davet etmektedir. Gençleri, kadınları mutlu olmayan, özgür düşüncenin bürokratik ve siyasi, baskıyla boğulduğu bir ülkenin geleceğinin umuda ve başarıya değil huzursuzluğa ve suskunluğa evirileceği bilinen bir gerçektir. Biz İyi PARTİ olarak susan veya göçen değil konuşan, düşünen, eleştiren, kendi bilgi ve birikimini, akademik özgürlüğünü sonuna kadar yaşayan gençlerimizin olduğu bir Türkiye için onların sesi olmaya devam edeceğiz.

Yineleyerek belirtmek isteriz ki kadınları ve gençleri mutlu ve özgür olmayan bir ülkenin geleceği karanlıktır. Dünyanın en dinamik genç nüfuslarından birine sahip olan Türkiye, kendi değerlerine sahip çıkmalı ve siyasi iktidar her türlü siyasi ayrıştırmadan uzak bir tutumla bilimsel ve akademik düşünce sisteminin önünü açmalıdır.