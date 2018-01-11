Cumhurbaşkanı’ndan Kredi Kuruluşlarına Tepki!
Advert Advert Advert


Cumhurbaşkanı’ndan Kredi Kuruluşlarına Tepki!


Cumhurbaşkanı’ndan Kredi Kuruluşlarına Tepki!
Cumhurbaşkanı’ndan Kredi Kuruluşlarına Tepki! Seda Polat - Tarih: 2018-01-11 Saat: 15:27:18
Anasayfa Eko Gündem Cumhurbaşkanı’ndan Kredi Kuruluşlarına Tepki!

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi kuruluşlarına tepki gösterdi. Yıllık büyümede ilk üçte olunacağını söyleyen Cumhurbaşkanı, kredi kuruluşları için “Biz koşacağız, onlar kovalayacak.” sözünü kullandı. Erdoğan bu yarışın içinde Türkiye’nin de olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi kuruluşlarına tepki gösterdi. Yıllık büyümede ilk üçte olunacağını söyleyen Cumhurbaşkanı, kredi kuruluşları için “Biz koşacağız, onlar kovalayacak.” sözünü kullandı. Erdoğan bu yarışın içinde Türkiye’nin de olduğunu belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ile ilgili konuşma yapan Erdoğan, bu kuruluşların Türkiye ile ilgili siyasi karar aldığını belirtti. Üçüncü çeyrekte dünyada bir numara olduğumuzu söyleyen Cumhurbaşkanı, yıl sonunda ortalamada mutlaka 7’nin üzerinde olunacağını belirtti.

Adalet şurasında konuşan Erdoğan, adaletle ekonomi arasında yakın ilişki olduğundan bahsetti. Hukuk devletinin çalışmadığı bir yerde girişimcilerin ve yatırımcıların uzak durduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin verdiği güvenden dolayı tercih edildiğini belirtti.

Türkiye’ye Güven Tam!

Parayı civaya benzeten Erdoğan, paranın güvene ve istikrara doğru kendine en uygun yeri bulacağına ve oraya doğru gideceğine inandığını söyledi. Adaletin olmadığı veya bozulduğu yerde ekonomiyi tutmanın, ekonominin bozulduğu yerde ise adaleti ayakta tutmanın zor olduğundan bahsetti.

Ekonomiyle ilgili konuşmalarına devam eden Cumhurbaşkanı, günümüzdeki kriterlerin ve açıklanan değerlendirme sonuçlarının adil olmadığına dikkat çekti. Erdoğan, Türkiye’nin kredi derecelendirme kuruluşlarının kasıtlı açıklamalarına maruz kaldığını da belirtti.

2013 yılından beri bu kuruluşların Türkiye’yi batırmak istediğini söyleyen Erdoğan, bu kuruluşların Türkiye’yi yerle yeksan etmek için ellerinden geldiklerini yaptıklarını söyledi. Bu çabalarının boşa çıktığını söyleyen Erdoğan, dimdik ayaktayız mesajını da verdi. İhracatlarla, yatırımla ve büyümeyle hedeflerine doğru ilerlediklerini söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin güvenilir bir ülke olmaya devam ettiğini, bu sebeple de yatırımcıların ve girişimcilerin gözde ülkeleri arasında yer aldığını söyledi. 

erdoğan kredi kuruluşları
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Sağlık Bakanı Demircan’dan Açıklama! 55 Bin Yeni İstihdam!
Sağlık Bakanı Demircan’dan Açıklama! 55 Bin Yeni İstihdam!
TÜİK Beklenen Dış Ticaret Endeksi Verilerini Açıkladı
TÜİK Beklenen Dış Ticaret Endeksi Verilerini Açıkladı