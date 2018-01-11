Cumhurbaşkanı’ndan Kredi Kuruluşlarına Tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi kuruluşlarına tepki gösterdi. Yıllık büyümede ilk üçte olunacağını söyleyen Cumhurbaşkanı, kredi kuruluşları için “Biz koşacağız, onlar kovalayacak.” sözünü kullandı. Erdoğan bu yarışın içinde Türkiye’nin de olduğunu belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları ile ilgili konuşma yapan Erdoğan, bu kuruluşların Türkiye ile ilgili siyasi karar aldığını belirtti. Üçüncü çeyrekte dünyada bir numara olduğumuzu söyleyen Cumhurbaşkanı, yıl sonunda ortalamada mutlaka 7’nin üzerinde olunacağını belirtti.

Adalet şurasında konuşan Erdoğan, adaletle ekonomi arasında yakın ilişki olduğundan bahsetti. Hukuk devletinin çalışmadığı bir yerde girişimcilerin ve yatırımcıların uzak durduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin verdiği güvenden dolayı tercih edildiğini belirtti.

Türkiye’ye Güven Tam!

Parayı civaya benzeten Erdoğan, paranın güvene ve istikrara doğru kendine en uygun yeri bulacağına ve oraya doğru gideceğine inandığını söyledi. Adaletin olmadığı veya bozulduğu yerde ekonomiyi tutmanın, ekonominin bozulduğu yerde ise adaleti ayakta tutmanın zor olduğundan bahsetti.

Ekonomiyle ilgili konuşmalarına devam eden Cumhurbaşkanı, günümüzdeki kriterlerin ve açıklanan değerlendirme sonuçlarının adil olmadığına dikkat çekti. Erdoğan, Türkiye’nin kredi derecelendirme kuruluşlarının kasıtlı açıklamalarına maruz kaldığını da belirtti.

2013 yılından beri bu kuruluşların Türkiye’yi batırmak istediğini söyleyen Erdoğan, bu kuruluşların Türkiye’yi yerle yeksan etmek için ellerinden geldiklerini yaptıklarını söyledi. Bu çabalarının boşa çıktığını söyleyen Erdoğan, dimdik ayaktayız mesajını da verdi. İhracatlarla, yatırımla ve büyümeyle hedeflerine doğru ilerlediklerini söyleyen Erdoğan, Türkiye’nin güvenilir bir ülke olmaya devam ettiğini, bu sebeple de yatırımcıların ve girişimcilerin gözde ülkeleri arasında yer aldığını söyledi.