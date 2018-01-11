Anayasa Mahkemesi'nden Riski Bulunmayan Binaların Dönüşümüne İzin Çıkmadı!

Anayasa Mahkemesi, riskli yapıların dışında bulunan diğer yapılardan, Bakanlık tarafından gerçekli görülenlerin de Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulacağına yönelik düzenlemeyi iptal etme kararı aldı.

CHP'den Anayasa Mahkemesi'ne İptal Talebi

Torba kanun olarak nitelendirilen ve çeşitli konularda düzenlemeler barındıran 6704 sayılı Kanun ile bazı kanunlarda değişikliğe gidildiği ifade edilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi, kanun ile İmar Kanunu'na Kanal İstanbul projesi adına eklenen su yolu tanımının, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'a eklenen bazı kısımlarının iptali için ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuru gerçekleştirmişti.

Konu hakkında Yüksek Mahkemenin gerekçeli kararının ise Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirildi. Gerekçe çerçevesinde 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un yeniden düzenlemesi yapılan 3'üncü maddesinin 7 numaralı fıkrası doğrultusunda, riskli yapılar haricinde kalan diğer yapılardan uygulama bütünlüğü açısından Bakanlık tarafından gerekli görülenlerinde 6306 sayılı Kanun hükümlerine tabi olacağının hükme bağlandığı anımsatıldı.

Gerekçe Tespitleri

Herhangi bir risk taşımayan sağlam yapılar adına uygulama bütünlüğü çerçevesinde Bakanlık tarafından gerekli görülmesi durumunda 6309 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması halinde, bahsi geçen yapı sahiplerinin uğramış olduğu zararların tümünün karşılanmasının sorumluluk hukukunun gereği olduğu ifade edilirken, uygulama alanı kapsamındaki sağlam yapılara ilişkin değer tespitinde, yapı riskinin bulunmadığının gözetilmesinin de söz konusu amaca hizmet ettiği belirtildi.

Bu itibar doğrultusunda kanunun uygulanabilmesi adına belirlenen alanların sınırları içerisinde olup, riskli yapılar haricinde kalan yapılar hakkında 6309 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması sebebiyle, sahiplerin mülkiyet hakkına ilişkin kısıtlamaların, taşınmaza yönelik değer tespitinde yapının riskli bulunmadığının gözetilmesi kaydıyla dengelendiğinin söylenemediği, bu nedenlerle Anayasaya' aykırı olduğu bildirildi.