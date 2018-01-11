THY'den Yeni Havalimanı Hazırlıkları İçin Beyin Fırtınası

Antalya'da ekibiyle birlikte yeni Havalimanı hazırlıkları adına beyin fırtınası gerçekleştirecek olan Türk Hava Yolları İcra Kurulu Başkanı Mehmet İlker Aycı, önemli açıklamalarda bulundu. Dünya genelindeki en iyi havayolu şirketi olmanın hedefleri arasında bulunduğunu dile getiren Aycı, problemsiz bir taşıma için, taşınma sonrasındaki uyum dönemini en kısa zaman dilimi içerisinde tamamlayacaklarını dile getirdi.

Dünyanın En Fazla Noktaya Uçan Havayolu THY

Türk Hava Yolları bünyesinde uçuş yapmak isteyen yolculara yeni evlerinde hizmet etmekten gurur duyacaklarını belirten Aycı, milli bayrak taşıyıcısı niteliğinde, dünya genelindeki en rekabetçi sektörlerden birinin içerisinde yer aldıklarını işaret etti. Bu alan kapsamında toplam 120 ülke ve 300 noktaya uçuş gerçekleştirerek, THY olarak dünyanın en fazla konuma uçan havayolu unvanına sahip olduklarını bildiren Aycı, Türk Hava Yollarının 2006 senesindeki özelleştirme hamlesi sonrasında farklı bir ivme kazandığına vurgu yaptı.

THY bünyesindeki bütün şirketlerin genel müdür ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Antalya'da toplanacaklarını bildiren Aycı, burada 2018 senesine yönelik planlar hakkında konuşma gerçekleştirileceğinden bahsetti.

Zor ve kolay geçen büyüme senelerini yaşadıklarını ifade eden Aycı, bu duruma rağmen 15 sene boyunca kesintisiz büyümeyi hiçbir zaman bırakmadıklarına dikkat çekti. Bundan sonraki dönemlerde de büyümeye devam edeceklerini söyleyen Aycı, istihdam yaratmayı ve ihracatta lider olmayı sürdüreceklerini işaret etti.

VIP Taksiler Yolcuların Hizmetinde

İstanbul'da yeni havaalanının faaliyete geçmesiyle birlikte hizmet kalitesininde artış göstereceğine değinen Aycı, uçaktan iniş yapan yolcuların VIP taksilerle ulaşım hizmetlerinden faydalanabileceklerini belirtti. Atatürk Havalimanı'nda piyasa değeri 350 bin TL seviyesinde bulunan lüks taksilerin hizmet sunmaya başladığını anımsatan Aycı, bahsi geçen taksilerin ücret tarifelerinin de belli olduğuna değindi.