Sabancı Holding'den Enerji Ağırlıklı 5 Milyar TL Yatırım

Sabancı Holding'in CEO'su olarak görev yapan Mehmet Göçmen, 2017 senesine ilişkin performanslara ve 2018 senesine ilişkin planlara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Göçmen, 2018 senesinde en az 5 milyar TL değerinde yatırım gerçekleştireceklerini ifade ederek, söz konusu yatırımların ağırlığının ise enerji sektöründe olacağını dile getirdi.

Türkiye'nin 2017 senesi içerisinde ekonomik anlamda pozitif bir sene geçirdiğine vurgu yapan Göçmen, üçüncü çeyrek büyümesi ve sene sonu büyümesinin ülke adına çok olumlu olduğunu söyledi. 2017 senesinde gösterdikleri finansal performanstan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Göçmen, 2018 senesinde ülke ekonomisinin büyümeyi sürdüreceğini ifade etti.

2017 Hazırlık, 2018 Sahaya İnme Yılı

Sabancı Holding tarafından 2017 senesi içerisinde gerçekleştirilen yatırımlardan da bahseden Göçmen, Aksaray'da bulunan Brisa'nın 2'nci fabrikasının tamamlandığını ve çimentoda ise bitmiş olan projelerin dışında yeni yatırım arayışlarına girildiğini vurguladı.

Yatırımların Sabancı Holding'de bitmeyeceğine vurgu yapan Göçmen, 2018 senesinin yeni nesil işlerin faaliyet alınmasına yönelik bir sene olacağını belirtti. 2017 senesinin bir bakıma hazırlık yılı olduğundan bahseden Göçmen, 2018'in ise Sabancı Holding'in sahaya iniş yaptığı bir yıl olacağını söyledi.

Yerli ve Yenilenebilir Enerjiye Odaklanmak

Enerji sektörüne daha çok yatırım yapılmasının önemini vurgulayan Göçmen, enerji verimliliğine yeteri kadar yatırım yapılmadığının, enerji ithalatını azaltmak adına yerli ve yenilenebilir enerjiye dönmenin önemli olduğunun altını çizdi. Yerli ve yenilenebilir tabirinin ülkenin bütün ihtiyacını karşıladığını söyleyen Göçmen, yeni dönem içerisinde gerçekleştirilecek olan yatırımlar için yapısal reformların önem taşıdığına dikkatleri çekti.

Halka arzların sırada beklediğini işaret eden Göçmen, 2018 senesinin ilk yarısı baz alındığında, bahsi geçen doğrultuda canlılık ve hareketlilik gözlemleneceğini belirtti. Yatırımcıların Türkiye'ye yönlendirilmesi gerektiğini dile getiren Göçmen, bu durumunda milli seferberlik hareketi şeklinde algılanıp, tüm paydaşların koordineli hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.