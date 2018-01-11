Ekmek Üretiminde Aykırı Davrananlara Para Cezası!
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Ekmek Üretiminde Aykırı Davrananlara Para Cezası!


Ekmek Üretiminde Aykırı Davrananlara Para Cezası!
Ekmek Üretiminde Aykırı Davrananlara Para Cezası! Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-11 Saat: 17:19:57
Anasayfa Eko Gündem Ekmek Üretiminde Aykırı Davrananlara Para Cezası!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek gramajı hakkında açıklamalar yaptı.

Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nde gerçekleştirilen değişiklik sonrasında Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı olarak görev yapan Halil İbrahim Balcı, ekmek gramajına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Değişiklikten sonra ekmeklerin gramajlarının minimum olarak 200 olduğuna dikkat çeken Balcı, 10'ar gram artışlarla ekmek üretiminin yapılacağını belirtti. 2018 senesinin ilk günü itibariyle 250 gram olan başlangıç şartının 200 grama çekildiğine vurgu yapan Balcı, illerde küçük ekmek talebi bulunan esnafların, fiyat tarifelerini 200 gram üzerinden alabileceğini ifade etti. 

Kamuoyunda Yanlış Anlaşılma Var

Değişikliğin uygulanmaya başlanmasından sonra tüketicilerin fırınlara giderek 200 gramdan oluşan ekmekleri sorduğunu fakat istedikleri türde bir yanıt alamadıkları için şikayette bulunduğunu aktaran Balcı, kamuoyunda yanlış anlaşılan bir durum olduğunu dile getirdi.

Uygulamaya başlanmasından sonra tüm işletmelerin 200 gramlık ekmek üretimi yapacaklarına yönelik bir düşüncenin hakim olduğunu söyleyen Balcı, bu düşüncenin yanlış olduğunu ifade etti. Fırıncı esnafların tarifelerinde 250 gram yazması halinde, bahsi geçen işletmelerin 200 gramlık ekmek üretimi yapamayacaklarını söyleyen Balcı, böyle bir durum oluşması halinde işletmelere eksik gramajdan dolayı cezai işlem uygulanacağının altını çizdi. 

Taleplerde Bölgelere Göre Değişiklik

Fırıncı esnafların 5362 sayılı kanun doğrultusunda esnaf odaları birliğinden, tüccarların ise 5174 sayılı kanun çerçevesinde ticaret odalarından fiyat tarifesi alma zorunluluğu olduğunu söyleyen Balcı, bölgelere yönelik ekmek taleplerinde de değişkenlik olduğunu belirtti. 

Fırıncıların yeni fiyat tarifelerini alırken, 200 gramajdan oluşan ekmek talebinde bulunması ve ilgili kuruluşların bu talebe onay vermesi durumunda üretim yapılabileceğini işaret eden Balcı, özellikle Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da tüketicilerin gramajı yüksek olan ekmekleri tükettiğini sözlerine ekledi. 

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