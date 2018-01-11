Memurlar Dikkat! Motif Kart Avantajlarıyla Hizmete Girdi

PTT ve Memur-Sen Konfederasyonunun iş birliği doğrultusunda, memurlara gerçekleştirdikleri harcamalar çerçevesinde indirim sağlaması planlanılan, para ve puan toplama hakkı verecek olan Motif Kart uygulamaya koyuldu.

Türkiye genelinde 1 milyon civarında üyesi bulunan Memur-Sen tarafından, üyelerine hem indirim sağlayacak hem de para toplayabilme konusunda yardımcı olması planlanılan Motif Kart projesi faaliyete geçiridi. Konu hakkında geçtiğimiz günler içerisinde Mehmet Akif İnan Vakfı'nın açılışında konuşma gerçekleştiren Memur-Sen Genel Başkanı ve Mehmet Akif İnan Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Yalçın, değerlendirmelerde bulundu.

Üyelere Emeklilikte Kolaylıklar Sağlayacak

Yapılan bu değerlendirme kapsamında Mehmet Akif İnan Vakfı, PTT ve Memur-Sen'in iş birliği içerisinde yepyeni bir projenin hizmete sunulduğundan bahsedilirken, Memur-Sen'de üyeliği bulunan kişilerin emekliliklerine kolaylıklar sağlayacak olan, gerçekleştirdiği alışverişlerini avantajlı hale getirmesi planlanılan Motif Kart projesinin başladığı ifade edildi.

Ayrıca yapılan değerlendirmede projeye katkı sağlayan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'a ve PTT Genel Müdürü olarak görev yapan Kenan Bozgeyik'e teşekkür edilirken, konu hakkında bir diğer açıklama ise Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul'dan geldi.

Motif Kart Dünyadaki En Avantajlı Kartlar Arasında

Tonbul açıklamasında, 4 sene önceki planlarının arasında Memur-Sen'in kurucu genel başkanı adına bir vakıf açılması ve memurlara avantaj sağlayacak olan Motif Kart projesinin faaliyete geçirilmesinin bulunduğunu dile getirdi. 4 bin civarındaki iş yerinin Motif Kart'ın bünyesinde olduğunu dile getiren Tonbul, Memur-Sen'in üyeleri göz önüne alındığında, Motif Kart'ın sağlamış olduğu ayrıcalıklarla dünya genelindeki en avantajlı kartların arasında yer alacağını sözlerine ekledi.