Finansal İstikrar Komitesi'nde Kripto Para Rüzgarı
Advert Advert Advert


Finansal İstikrar Komitesi'nde Kripto Para Rüzgarı


Finansal İstikrar Komitesi'nde Kripto Para Rüzgarı
Finansal İstikrar Komitesi'nde Kripto Para Rüzgarı Tuğçe Gürel - Tarih: 2018-01-11 Saat: 18:07:17
Anasayfa Eko Gündem Finansal İstikrar Komitesi'nde Kripto Para Rüzgarı

34'üncü defa toplanan Finansal İstikrar Komitesi'nde kripto paralar ele alındı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in başkanlığında 34'üncü defa toplanan Finansal İstikrar Komitesi'nde  kripto paralar görüşüldü. Kripto paraların Türkiye genelinde herhangi bir yasal dayanağı olmadığı ve kripto paralara yönelik düzenlemelerin geliştirilmesi adına bir çalışma grubunun kurulmasına karar verildiği açıklanan Finansal İstikrar Komitesi'nde, yerel ölçekte ve küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin Türkiye'deki finansal piyasalara olan etkisi ve ilerleyen dönemlere yönelik görünümler detaylı bir şekilde değerlendirmeye alındı. 

Komiteye Mehmet Şimşek Başkanlık Yaptı

Hazine tarafından gerçekleştirilen duyuru kapsamında ise Finansal İstikrar Komitesi'nin 34'üncü toplantısının, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in öncülüğünde 10 Ocak 2018'de düzenlendiği ifade edildi. 

Bankacılık sektörüne yönelik uluslararası standartlara uyum çerçevesinde gerçekleştirilen düzenlemelerin etkileriyle birlikte politika yapım sürecinin desteklenebilmesi amacıyla sektörün veri altyapısının güçlendirilmesinin dikkate alındığı toplantıda, yeni finansal teknolojilerin sunmuş olduğu fırsatlara yönelik değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi.

Kripto Paraların Türkiye'de Yasal Dayanağı Yok

Türkiye'de herhangi bir yasal dayanağı olmayan kripto paralarla yapılan işlemlerin hiçbir resmi otorite güvencesi altında olmadığı ifade edilirken, başta Bitcoin olmak üzere tüm kripto paraların, piyasa değerlerindeki aşırı oynaklık, dijital cüzdanların kaybolması ya da çalınabilmesi, kripto para sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz bir kullanıma sahip olması gibi özelliklerinin bulunduğu belirtildi. 

Öte yandan kripto paralara ilişkin bazı iş modellerinin, yüksek karlar vadeden oluşumlar biçiminde yapılanmaya giderek, kişilerin bilgi eksikliğinden faydalanıp, ciddi oranda maddi kayıplara sebebiyet verebildiği dile getirilerek, kripto para ihracatı yapacak girişimcilerin başlangıç sermayesine sahip olabilmeye yönelik uygulamaları, genellikle herhangi bir düzenleme ve gözetim çerçevesinde olmadığından dolayı dolandırıcılık adına uygun bir zemin oluşturduğu bildirildi. 

Finansal İstikrar Komitesi Kripto Para Mehmet Şimşek Hazine Bitcoin Türkiye
KREDİ HABERLERİ
ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank'tan Yeni Yıla Özel Faiz Oranlarıyla Anında Kredi! ABank, 2017'nin sonuna, yeni yılın başına yaklaşılması sonucunda müşterilerinin yeni yıla girerken tüm bireysel ihtiyaçlarını anında karşılayabilmeleri için ihtiyaç kredisi sunuyor.
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi!
2018 Öncesinde Yapı Kredi’den Günde 10 TL’ye 10.000 TL İhtiyaç Kredisi! Yapı Kredi Bankası Yılbaşı öncesi tüm bankalarda olduğu gibi Özel kredi imkanı sunuyor. 10.000 TL tutarlı ve 48 ay vadeli kredi başvuru detayları.
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi!
Denizbank'tan Günde 9 TL'den Başlayan Taksitle Yeni Yıl Kredisi! Denizbank, yüzde 0,99'dan başlayan faiz oranları ve 48 ay vadeye kadar uzanan ödeme olanları ile 2018'e özel ihtiyaç kredisi kampanyası düzenledi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Sağlık Bakanı Demircan’dan Açıklama! 55 Bin Yeni İstihdam!
Sağlık Bakanı Demircan’dan Açıklama! 55 Bin Yeni İstihdam!
TÜİK Beklenen Dış Ticaret Endeksi Verilerini Açıkladı
TÜİK Beklenen Dış Ticaret Endeksi Verilerini Açıkladı