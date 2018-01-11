Finansal İstikrar Komitesi'nde Kripto Para Rüzgarı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in başkanlığında 34'üncü defa toplanan Finansal İstikrar Komitesi'nde kripto paralar görüşüldü. Kripto paraların Türkiye genelinde herhangi bir yasal dayanağı olmadığı ve kripto paralara yönelik düzenlemelerin geliştirilmesi adına bir çalışma grubunun kurulmasına karar verildiği açıklanan Finansal İstikrar Komitesi'nde, yerel ölçekte ve küresel ölçekte yaşanan gelişmelerin Türkiye'deki finansal piyasalara olan etkisi ve ilerleyen dönemlere yönelik görünümler detaylı bir şekilde değerlendirmeye alındı.

Komiteye Mehmet Şimşek Başkanlık Yaptı

Hazine tarafından gerçekleştirilen duyuru kapsamında ise Finansal İstikrar Komitesi'nin 34'üncü toplantısının, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in öncülüğünde 10 Ocak 2018'de düzenlendiği ifade edildi.

Bankacılık sektörüne yönelik uluslararası standartlara uyum çerçevesinde gerçekleştirilen düzenlemelerin etkileriyle birlikte politika yapım sürecinin desteklenebilmesi amacıyla sektörün veri altyapısının güçlendirilmesinin dikkate alındığı toplantıda, yeni finansal teknolojilerin sunmuş olduğu fırsatlara yönelik değerlendirmelerde bulunulduğu bildirildi.

Kripto Paraların Türkiye'de Yasal Dayanağı Yok

Türkiye'de herhangi bir yasal dayanağı olmayan kripto paralarla yapılan işlemlerin hiçbir resmi otorite güvencesi altında olmadığı ifade edilirken, başta Bitcoin olmak üzere tüm kripto paraların, piyasa değerlerindeki aşırı oynaklık, dijital cüzdanların kaybolması ya da çalınabilmesi, kripto para sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz bir kullanıma sahip olması gibi özelliklerinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan kripto paralara ilişkin bazı iş modellerinin, yüksek karlar vadeden oluşumlar biçiminde yapılanmaya giderek, kişilerin bilgi eksikliğinden faydalanıp, ciddi oranda maddi kayıplara sebebiyet verebildiği dile getirilerek, kripto para ihracatı yapacak girişimcilerin başlangıç sermayesine sahip olabilmeye yönelik uygulamaları, genellikle herhangi bir düzenleme ve gözetim çerçevesinde olmadığından dolayı dolandırıcılık adına uygun bir zemin oluşturduğu bildirildi.