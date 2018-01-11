ABD’liler Aralıkta İşsizlik Maaşı Başvurusu Yapmak İçin Uzun Kuyruklar Oluşturdu!
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ABD’liler Aralıkta İşsizlik Maaşı Başvurusu Yapmak İçin Uzun Kuyruklar Oluşturdu!


ABD’liler Aralıkta İşsizlik Maaşı Başvurusu Yapmak İçin Uzun Kuyruklar Oluşturdu!
ABD’liler Aralıkta İşsizlik Maaşı Başvurusu Yapmak İçin Uzun Kuyruklar Oluşturdu! Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-11 Saat: 18:33:28
Anasayfa Eko Gündem ABD’liler Aralıkta İşsizlik Maaşı Başvurusu Yapmak İçin Uzun Kuyruklar Oluşturdu!

ABD, piyasaların dikkatle takip ettiği haftalık işsizlik maaşı başvuru sonuçlarını açıkladı. Buna göre başvuru sayısı yeni yıla bir rekorla başladı.

ABD, piyasaların dikkatle takip ettiği haftalık işsizlik maaşı başvuru sonuçlarını açıkladı. Buna göre başvuru sayısı yeni yıla bir rekorla başladı.

Yılın İlk Haftasında 11 Bin Kişi İşsizlik Başvurusu Yaptı

ABD’den gelen açıklamaya göre, ülkede işsizlik maaşı almak için kuruma başvuru yapan vatandaş sayısı yılın ilk haftasında 11 bin kişilik artış kaydetti. Maaş başvurusu yapanların toplamı ise 261 bin kişiyle, son dört ayın rekor seviyesine yükselmiş oldu.

Beklenti Aşıldı

Uzmanların ABD’den beklediği işsizlik maaş başvurusu sayısı 245 binlerde öngörülmekteydi. Yapılan açıklamaya göre başvurular alınmaya devam ederken 35 bin kişilik düşüş kaydedildi. Düşüş sonrasındaki rakam 1 milyon 870 bine işaret etti. Son dört haftalık dilim dikkate alındığında bu maaşa başvuran kişi sayısı ortalamada 9 bin oldu. Geçen son dört ayda yapılan başvuru sayısı ise 250 bin 750 kişiyi buldu. 250,75 bin kişi son ayların rekoru olarak adlandırıldı.

300 Binlik Sınırın Altında Kalarak, İstikrarını Sürdürdü

ABD’deki işsizlik maaşı başvuruların yaşanan tüm bu gelişmelere rağmen, ülkedeki başvuru sayısı yine de 300 bini aşmayarak, ülke tarihinin en az başvurusunun yapıldığı dönem olarak kayda alındı.

ÜFE Yıllık Yüzde 2,6 Yükseldi

ABD cephesinden bugün iki önemli açıklama yapıldı. Bunlardan biri işsizlik maaş başvuruları olurken, diğeri ise Aralık ayı üretici fiyat endeksi oldu.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu ayda üretici fiyat endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 oranında geriledi. Yıllık göstergelerse yüzde 2,6’lık artışa işaret etti.

Aralık ayı üretici fiyat endeksinden beklenen ay bazında yüzde 0,2 artış olarak tahmin edilmekteydi. Buda beklentinin karşılanamadığını gösterdi. Yıllık ÜFE’den beklenense endeksin yüzde 3 oranında artmasıydı. 

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