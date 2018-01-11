Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Daraldı! Azalış 10 Milyar Liranın Üzerinde
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Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Daraldı! Azalış 10 Milyar Liranın Üzerinde


Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Daraldı! Azalış 10 Milyar Liranın Üzerinde
Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Daraldı! Azalış 10 Milyar Liranın Üzerinde Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-11 Saat: 18:47:59
Anasayfa Eko Gündem Bankacılık Sektörünün Kredi Hacmi Daraldı! Azalış 10 Milyar Liranın Üzerinde

BDDK, bankacılık sektörüne ilişkin haftalık bülteni yayımladı. Bültene göre sektörün kredi hacmi yılın ilk haftasında 10 milyar 712 milyon liralık düşüş kaydetti. Azalış sonrasında toplamdaki kredi hacmi ise 2 trilyon 123 milyar 895 milyon TL oldu.

BDDK, bankacılık sektörüne ilişkin haftalık bülteni yayımladı. Bültene göre sektörün kredi hacmi yılın ilk haftasında 10 milyar 712 milyon liralık düşüş kaydetti. Azalış sonrasında toplamdaki kredi hacmi ise 2 trilyon 123 milyar 895 milyon TL oldu.

Mali Kesime 60,2 Milyar Liralık Kredi Verildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan haftalık bültene göre, 5 Ocak 2018 tarihiyle sona eren haftada bankacılık sektörü mali kesime toplamda 60 milyar 218 milyon liralık kredi verdi. Bu kesim hariç tutulduğunda ise sektörün kredi hacmi 1 trilyon 949 milyar 47 milyon lirayı buldu.

BDDK’nın yayımladığı bülten incelendiğinde sektörün toplamdaki mevduatı da söz konusu haftada gerileme kaydetti. Buna göre mevduatlar bankalar arası da dikkate alındığında 14 milyar 713 milyon TL’lik gerileme ile karşı karşıya kaldı. Gerileme ardından mevduat toplamı 1 trilyon 786 milyar 796 milyon lira seviyesine indi.

Tüketici Kredilerinde 28 Milyon Liralık Düşüş!

5 Ocak 2018 ile biten hafta verilerinde tüketici kredilerinin 28 milyon liralık düşüş yaşadığı kaydedildi. bankacılık sektör bu tarih baz alındığında tüketicilere 397 milyar 354 milyon liralık kredi sağladı. Tüketici kredilerinin detayları ise şöyle oldu. Bu miktarın 191 milyar 590 milyon liralık bölümünü konut kredileri oluşturdu. Taşıt kredilerine sağlanan destek 7 milyar 193 milyon Liraya denk geldi. İhtiyaç kredileri ise toplamdan 198 milyar 572 milyon liralık pay aldı.

BDDK’nın bülteninde ilgili tarihe kadar taksitli ticari kredilerin de düşüş yönlü hareket ettiği gözlemlendi. Azalış 1 milyar 34 milyon lirayı buldu. Bu kredi türünün toplamı ise 352 milyar 77 milyon lira olarak hesaplandı.

Sektörün bireysel kredi kartı alacaklarıysa bu dönemde artış yönlü hareket etti. Artış yüzde 0,18 oranında gerçekleşti. Bireysel kredi kart alacaklarının toplamı ise 89 milyar 409 milyon lira olarak kayda geçti. Bu alacakların 42 milyar 156 milyon TL’lik bölümünü taksitli alacaklar oluşturdu. Kalan bölümü ise taksitsiz alacaklar meydana getirdi. 

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