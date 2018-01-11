Taşeronun Sevinci Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden Başladı

Taşeronlara yönelik yapılan düzenleme ardından, uygulamaya ilk son veren kamu kurumu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olarak kayda geçti.

Külliyede Taşeron Dönemi Bitti

On binlerce taşeron işçinin umudu olan yasa meclisten geçti. Prosedürlerin tamamlanması sonrasında ise işçilerin kadro heyecanı başladı. Ve taşeron uygulamasını fiilen ilk terk eden kamu kurumu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu.

Konuyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanlığı’nın sözcülüğünü yapmakta olan İbrahim Kalın’dan geldi. Kalın açıklamasını yazılı olarak yaparken, uygulamanın son bulduğu ilk kamu kurumunun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olduğunu duyurdu. Buna göre Külliyede çalışmakta olan işçiler farklı bir statü kazanmış oldu.

819 Personel Taşeron Olmaktan Çıktı

İbrahim Kalın açıklamasında Külliyedeki taşeron işçi uygulamasının an itibariyle son bulduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin uygulamaya son veren ilk kurum olduğuna vurgu yaptı. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ile alt işverende taşeron işçisi olarak çalışmakta olan personel sayısını da açıklayan Kalın, bu kapsamdaki personel sayısının toplamda 819 olduğunu ifade etti. 819 kişilik personelin yeni yılın ilk gününden itibaren statüsünün değiştiğini belirten Kalın, yeni statünün hizmet sözleşmeli personel olduğuna değindi. Söz konusu personelin statü tanımlarının yapıldığını ve taşeron işçi uygulamasına fiilen son veren ilk kamu kurumunun Cumhurbaşkanlığı olduğunu tekrarladı. Bu kapsamdaki çalışmaların bütün kamu kurumlarında yapıldığına da dikkat çekti.

Kamu sektöründe çalışan işçilerin umudu bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmuştu. Erdoğan konuyla ilgili talimatı vermiş, ilgili bakanlık zaman kaybetmeden çalışmaya başlamıştı. Düzenleme ise 696 sayılı kanun Hükmündeki Kararnameyle hayata geçirilmişti. Kararnamenin yasallaşması sonrasında ise söz konusu işçilerin devlet işçisi olmasının önü açılmıştı.