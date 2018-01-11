Simav Domatesinde Fiyat Uçuşa Geçti! Vatandaş Yüzde 300'lük Artışa Tepkili
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Simav Domatesinde Fiyat Uçuşa Geçti! Vatandaş Yüzde 300'lük Artışa Tepkili


Simav Domatesinde Fiyat Uçuşa Geçti! Vatandaş Yüzde 300'lük Artışa Tepkili
Simav Domatesinde Fiyat Uçuşa Geçti! Vatandaş Yüzde 300'lük Artışa Tepkili Çiğdem Yeniay - Tarih: 2018-01-11 Saat: 19:33:13
Anasayfa Eko Gündem Simav Domatesinde Fiyat Uçuşa Geçti! Vatandaş Yüzde 300'lük Artışa Tepkili

Domates fiyatı yılın ilk haftasında el yakmaya başladı. Bilecik ilindeki pazar tezgahlarında kilogram fiyat 7 liraya kadar çıktı. Domatesin fiyatını gören vatandaş ise tepki verdi.

Domates fiyatı yılın ilk haftasında el yakmaya başladı. Bilecik ilindeki pazar tezgahlarında kilogram fiyat 7 liraya kadar çıktı. Domatesin fiyatını gören vatandaş ise tepki verdi.

Domates 7 Liralık Fiyatıyla Cep Yakıyor

Domates son günlerde gündemdeki yerini farklı haberlere bırakmıştı. Fakat kışın kendini hissettirmeye başlamasıyla birlikte domates gündeme yeniden düştü. Bu defa konu ihracat değil, kilogram fiyatı olarak kendini gösterdi. Bilecikli pazarcılar tezgahlarına yerleştirdikleri domateslerin kilogramına 7 liralık etiket koydu. Fiyatı gören tüketiciler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bilecikli bir vatandaş kentte geçen yılki fiyatın 2 ile 3 lira olduğunu belirtirken, fiyattaki artışın yüzde 300’ü bulduğunu belirtti.

Domates Satıcıları Satışlardan Memnun!

Pazar esnafından olan ve domates satıcılığı yapmakta olan Mustafa Çiloğlu adlı vatandaşta, fiyatların bir anda ciddi şekilde arttığına dikkat çekti. “Geçtiğimiz sene aynı domatesin kilogramını 2 ile 3 lira arasında değişen rakamlara satıyorduk. Bugün ise kilo fiyatı 7 lirayı buldu. Yıllardır domates satıyorum fiyatların bu kadar çok arttığını hiç görmemiştim. Geçen yılın fiyatlarına baktığımızda artış bu kadar yüksek olmamıştı” diyen Çiloğlu, ürünlerin Simav ile Bursa kentinden getirildiği ifade etti.

“Yarım Kiloda Olsa Alıyorlar”

Domatesin kalitesine de değinen satıcı, “Kış domatesi olması sizi aldatmasın, domatesler bu yıl hem çok taze hem de çok lezzetliler. Satış fiyatımız bugünlerde 7 lira seviyesinde devam ediyor. Kilogram fiyatı yüksek olsa da vatandaşın domatese ilgisi yüksek! Kilo kilo alım olmasa da insanlar mutlaka domates alıyor. Satışa sunduğumuz domatesleri Kütahya’nın Simav ilçesi ile Bursa’dan sevk ediyoruz. Tüm ürünlerimiz organik ve vitamin deposudur. Bunun farkında olan tüketicilerde mutlaka tezgahımıza uğruyor” şeklinde konuştu. 

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